Kızılcık Şerbeti 126. bölüm fragmanı izle! Seyirci isyan etti

Show Tv'nin sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam 125. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Ünalların evindeki karışıklık geceye damgasını vurarken yeni bölümde nelerin olacağı merak edilmeye başlandı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Fenomen dizinin hemen ardından 126. bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak fragman seyircisini pek tatmin etmedi. Kızılcık Şerbeti'nin gelecek haftaki bölümüne; 'senaryo yine mi değişti?', 'Nursema İlhami'ye tekrar aynı şeyleri yaşatacak', 'Hikaye yine başa sardı', 'Senarist yine şaşırdı' gibi yorumlar yapıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kızılcık Şerbeti'nin 125. Bölümünde; Asude ve Asil’in, Elif’i istemeye geldikleri gece Elif’in; Asil ve Nursema arasında gizli bir aşk olduğunu iddia etmesi geceye bomba gibi düşer.

Ünal ev karışır, herkes birbirinin üstüne yürür. Bu olay Nilay ve Nursema’nın yakınlaşmasına neden olurken, Abdullah herkesi sakinleştirmeye çalışacaktır. Bade’nin foyası ortaya çıkmış, Ömer ondan boşanmak istediğini söylemiştir. Ancak Bade’nin boşanmaya hiç niyeti yoktur. Bu sefer başka bir oyun ile Ömer’i sıkıştırmaya kalkar. Evinde yaşanan rezaleti kapamak için harekete geçen Nursema, İlhami’den yardım ister.

Bu durum ikilinin yakınlaşmasına vesile olacaktır. Asil ise Elif’ten bir süre düşünmek için süre ister. Elif yıkılır ama yapacak bir şeyi yoktur. Nilay’ın dükkanında karşılaştığı arkadaşı Salkım’dan oğlu ve Nilay için araya girmesini rica eder. Salkım hevesle bu işe kalkıştığında karşısında tüm aileyi bulacaktır. Asil’in platformunun tanıtım gecesi tüm aileleri bir araya getirecek, gecede Fatih ve Başak’ın arasındaki gerilim iyice su yüzüne çıkacaktır.