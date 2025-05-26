Babası ölünce hemen boşanmıştı! Murat Övüç'ün eski karısı ilk kez görüntülendi

Sosyal medyada adından söz ettiren Murat Övüç oğlu Burakcan Övüç'ü evlendirdi. Gelinine nişanda 2 kilo altın takan Övüç düğünde de şovunu yaptı.

Geline kilolarca altın takan fenomene o anlarda oğlunun dışında eski eşi de yardım etti.

Murat Övüç'ün oğlunun annesi, yani eski eşi ilk kez düğünde görüntülendi. Oğullarının mutlu günü için bir araya gelen eski karı koca birbirine mesafeli duruyordu.

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Oğulları için bir araya gelen ikiliden eski eş ilk kez görüntülenince sosyal medyada da gündem oldu.

"EŞCİNSEL OLDUĞUMU SÖYLEYİNCE..."

Murat Övüç daha önce hayatına dair açıklamalar yaparak Babasının çok despot biri olduğunu söyleyip şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Babamın yanında hep kimliğimi sakladım. Gençlik fotoğraflarım hep sakallıdır. 10 yıl önce babam vefat ettikten sonra eşimden boşandım ve evden ayrıldım. Zincirimi kırmak istedim. Zor dönemler başladı. Ailem, ablalarım, abilerim bana küstü."