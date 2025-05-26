MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Babası ölünce hemen boşanmıştı! Murat Övüç'ün eski karısı ilk kez görüntülendi

Murat Övüç'ün oğlu evlendi, düğünde takı merasimi kadar fenomenin eski eşi de gündeme geldi. Murat Övüç'ün eski eşi ilk kez görüntülenince de gündem oldu.

Babası ölünce hemen boşanmıştı! Murat Övüç'ün eski karısı ilk kez görüntülendi
Kubra Akalın

Sosyal medyada adından söz ettiren Murat Övüç oğlu Burakcan Övüç'ü evlendirdi. Gelinine nişanda 2 kilo altın takan Övüç düğünde de şovunu yaptı.

Geline kilolarca altın takan fenomene o anlarda oğlunun dışında eski eşi de yardım etti.

Murat Övüç'ün oğlunun annesi, yani eski eşi ilk kez düğünde görüntülendi. Oğullarının mutlu günü için bir araya gelen eski karı koca birbirine mesafeli duruyordu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bomba itiraflar! Mal varlığı şoke etti Bomba itiraflar! Mal varlığı şoke etti

Oğulları için bir araya gelen ikiliden eski eş ilk kez görüntülenince sosyal medyada da gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2025-05-26 073315

"EŞCİNSEL OLDUĞUMU SÖYLEYİNCE..."

Murat Övüç daha önce hayatına dair açıklamalar yaparak Babasının çok despot biri olduğunu söyleyip şu ifadeleri kullanmıştı:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Murat Övüç düğünde gelinine kilolarca altın taktı! Tepki gecikmedi Murat Övüç düğünde gelinine kilolarca altın taktı! Tepki gecikmedi

Ekran görüntüsü 2025-05-26 073447

"Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Babamın yanında hep kimliğimi sakladım. Gençlik fotoğraflarım hep sakallıdır. 10 yıl önce babam vefat ettikten sonra eşimden boşandım ve evden ayrıldım. Zincirimi kırmak istedim. Zor dönemler başladı. Ailem, ablalarım, abilerim bana küstü."

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yine bir kupa yine Nusret! Sosyal medyada eleştiri yağdı... Ahmet Çakar da patladıYine bir kupa yine Nusret! Sosyal medyada eleştiri yağdı... Ahmet Çakar da patladı
Survivor yarışmacıları hakkında olay açıklamalar: Survivor benim için bitti...Survivor yarışmacıları hakkında olay açıklamalar: Survivor benim için bitti...

Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk'tan kutlamalarda Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler! "Herkes rütbesini bilecek"

Okan Buruk'tan kutlamalarda Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler! "Herkes rütbesini bilecek"

Mahmutoğlu'nun Galatasaray göndermesi olay oldu

Mahmutoğlu'nun Galatasaray göndermesi olay oldu

Survivor yarışmacıları hakkında olay açıklamalar: Survivor benim için bitti...

Survivor yarışmacıları hakkında olay açıklamalar: Survivor benim için bitti...

2026'da İstanbul'da, 2027'de 81 ilde... Emlakta bir devrin sonu!

2026'da İstanbul'da, 2027'de 81 ilde... Emlakta bir devrin sonu!

Şampiyonluk kutlamasında tepki çeken anlar! Galatasaray bayrağını çiğnettiler

Şampiyonluk kutlamasında tepki çeken anlar! Galatasaray bayrağını çiğnettiler

Eski karısı ortaya çıktı! "Eşcinselim dedim..."

Eski karısı ortaya çıktı! "Eşcinselim dedim..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.