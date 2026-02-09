Fatih Ürek yıllar önce mezarlık almış! Kardeşleri isyan etti: Bizi rahat bırakın

Ünlü sanatçı Fatih Ürek’in ölümünün ardından ortaya atılan çarpıcı iddialar magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Ürek’in, yaşam mücadelesi verdiği günlerde evinin talan edildiği ve değerli eşyalarının satıldığı yönündeki söylentiler gündeme gelince aile sessizliğini bozdu. Fatih Ürek’in ablaları Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, haklarında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sunucu Nur Tuğba Namlı, Ürek'in yaşam mücadelesi verdiği günlerde evlerinin talan edildiğini öne sürmüştü. Namlı, Ürek'in ablalarına, "Evi talan ettiniz mi? İstanbul'daki Bodrum'daki evlerin içerisindeki eşyalar nerede? Fatih Ürek daha vefat etmeden, kürklerini İzmir'deki ünlü kürk evine satmaya çalıştınız mı? Kolundaki, kasadaki bileklikler şu an sizin kolunuzda mı?" diye seslenmişti.

Basında ve sosyal medyada çok konuşulan bu iddialarla ilgili Fatih Ürek'in ailesi ilk kez yanıt verdi. Ürek'in ablaları Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, Gece Muhabiri Samet Aday’a açıklamalarda bulundu.

2015 YILINDA AİLE MEZARLIĞI ALDI

Abla Selvi Ürek, konuşmasında ''Yalan, bütün bu söylenenler hepsi yalan, hepsi iftira. Hiçbir şekilde hiçbir şeyine dokunmadık. Sadece bir evini taşıdık. Kirada oturuyordu. Ataşehir'deki evine mahkemenin belirlediği taşıyıcılarla gidildi. Her şey avukatın ve mahkemenin belirlediği avukatla birlikte sayıldı. Bir yediemine ve vasisine bırakıldı. Orada hâlâ. Biz kürk satmışız. Biz kürkleri bile bilmiyoruz. Kürkleri doğru ama evinde. Gerçekten üzülüyoruz, lütfen bizi rahat bırakın. Biz ona dua etmek istiyoruz. Tam o sırada bir telefon geliyor bunu gördün mü duydun mu?" dedi..

Nurgül Fırat ise; ''Fatih 2015 yılında bir aile mezarlığı aldı. Annem, ablam. Niçin aldı? Abları için, ailesi için. Bunu söyleyenler bunu düşünsün. Fatih şimdi aile mezarlığında'' ifadelerini kullandı.