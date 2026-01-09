'Bağırsağımı yanlışlıkla kestiler' demişti! Aslı Bekiroğlu hastane odasından paylaştı

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği miyom ameliyatı sonrası yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Daha önce doktor hatası nedeniyle bağırsağının kesildiğini açıklayan Bekiroğlu, bir kez daha ameliyat olmak zorunda kaldı.

Miyom ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağı kesilen Aslı Bekiroğlu, doktor hatası nedeniyle bir kez daha ameliyat masasına yattı.

Operasyon sonrası yayımladığı ilk mesajında; "Şükürler olsun ki iyi geçti. Yazan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim." notu düşen ünlü oyuncu, hastane odasından son halini paylaştı.

Aslı Bekiroğlu'na sosyal medyada; 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.