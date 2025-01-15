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Bahar 31. bölümde Bahar ve Evren öpüştü sosyal medya yıkıldı! "Bu kadar ateşli beklemiyordum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Sezonun en iddialı dizilerinden olan Bahar son bölümüyle sosyal medyayı salladı. Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolde olduğu dizide Bahar ve Evren öpüştü sosyal medya yıkıldı.

Bahar 31. bölümde Bahar ve Evren öpüştü sosyal medya yıkıldı! "Bu kadar ateşli beklemiyordum"

14 Ocak Salı akşamı yayınlanan Bahar dizisi son bölümüyle yine adından söz ettirdi.
Kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı dizide iddialı sahneler gündeme geldi.

BAHAR 31. BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 31. bölümünde; Umay annesine gitmek istediğini söyledi ve Timur onu Bahar'a götürmek için yola çıktı. Paralelinde Evren ve Bahar eve girdi. Ardından öpüşmeye başladılar.Timur, Umay'ı bırakmak için kapının önüne geldi. Umay'ın sinirli tavırlarını görünce peşinden onunla eve girmek istedi. Umay, Efsun'la ilişkilerinden haberi olduğunu söyledi ve kapıyı açtı. Umay ve Timur, yerdeki kıyafetleri görünce çok şaşırdılar.

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Kıştan sıkıldı oraya gitti! Sere serpe pozlar Kıştan sıkıldı oraya gitti! Sere serpe pozlar

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Bahar ve Evren son bölümde öpüşünce olanlar oldu. Yemekten dönen Bahar ve Evren evin kapısında flörtleştikten sonra yakınlaştı. Öpüşme sahneleri sosyal medyayı salladı.

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Bahar ve Evren'in öpüşme sahnelerine "Bu kadar ateşli beklemiyordum", "Çok hard oldu", "Kabul edin hiçbirimiz bu kadar hard beklemiyoduk" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar
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