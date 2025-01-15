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  4. Didem Soydan kıştan sıkıldı soluğu orada aldı! Sere serpe pozlarına beğeni yağdı

Didem Soydan kıştan sıkıldı soluğu orada aldı! Sere serpe pozlarına beğeni yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.01.2025 08:18
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Tarzı ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan kıştan sıkılınca soluğu tropik adada aldı. Didem Soydan kumlara sere serpe uzanıp poz verdi.

Didem Soydan kıştan sıkıldı soluğu orada aldı! Sere serpe pozlarına beğeni yağdı

Hem açıklamaları hem de pozlarıyla sık sık sosyal medyada sıkça viral olan Didem Soydan adından söz ettirmeye devam ediyor. Takipçilerinin yaptığı garip yorumlara tepkisiz kalmamasıyla da tanınan Soydan tatile çıktı.

Kıştan sıkılınca soluğu tropikal adada alan model Didem Soydan "Kurt kıştan sıkıldı, ayaz falan uğraşmak istemedi, tropik bi adaya geldi" geldi.

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Didem Soydan muhteşem fiziğini sergileyerek kumlarda poz verdi. Soydan'ı görenler "Yaşıyorsun bu hayatı" yorumları yaptı.

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Didem Soydan bir süre önce katıldığı yayında sunucuların ayakkabısından viski içmesiyle gündeme gelmişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in "Rezaletin bini bir para" diyerek Didem Soydan'ı eleştirmişti.

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Model ise bunun üzerine, "Biz yaptık beğenmeyen kapatsın beğenen açsın! Türk halkı her şeyi unutur" diyerek gündeme gelmişti.

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Didem Soydan
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