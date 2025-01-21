Bahar, Bir Gece Masalı ve Sen Ağlama İstanbul bu akşam var mı, yok mu? Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

Türkiye bu sabah Bolu’dan gelen acı haberle uyandı. Kartalkaya kayak merkezinde gece saatlerinde başlayan yangın sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Grand Kartal Otel'deki yangında ölü sayısı 66'ya yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 51 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.

Bu açıklamaların ardından gözler dizilerin yeni bölümlerine çevrildi. Bu akşam ekrana gelecek olan fenomen dizilerden Bahar, Bir Gece Masalı ve Sen Ağlama İstanbul'un yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

REKLAMLAR GERİ ÇEKİLDİ!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti.

Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar bölümlerini ekrana getirmesi bekleniyor.