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Bahar, Bir Gece Masalı ve Sen Ağlama İstanbul bu akşam var mı, yok mu? Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.01.2025 16:17
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya dönüştü. Oteldeki yangında ölü sayısı 66'ya yükseldi. Tüm Türkiye'yi sarsan yangın faciasından sonra dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Bahar, Bir Gece Masalı ve Sen Ağlama İstanbul bu akşam var mı, yok mu? Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Bahar, Bir Gece Masalı ve Sen Ağlama İstanbul bu akşam var mı, yok mu? Dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

Türkiye bu sabah Bolu’dan gelen acı haberle uyandı. Kartalkaya kayak merkezinde gece saatlerinde başlayan yangın sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Grand Kartal Otel'deki yangında ölü sayısı 66'ya yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 51 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.

111 yangın

Bu açıklamaların ardından gözler dizilerin yeni bölümlerine çevrildi. Bu akşam ekrana gelecek olan fenomen dizilerden Bahar, Bir Gece Masalı ve Sen Ağlama İstanbul'un yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

REKLAMLAR GERİ ÇEKİLDİ!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti.

bahar

Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar bölümlerini ekrana getirmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
kartalkaya kayak merkezi bahar Bir Gece Masalı Sen Ağlama İstanbul
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