Bahar'da beklenmedik veda! O isim projeden ayrılıyor

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kırıyor.

Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizide bu defa beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Uğur Aydın”ı canlandıran Devrim Kabacaoğlu ekibe veda edecek. Genç yıldız bu akşam ekrana gelecek 38. bölümde diziden ayrılacak.

DEVRİM KABACAOĞLU KİMDİR?

İstanbul doğumlu oyuncu Devrim Kabacaoğlu, 2021 senesinde İstanbul Beykent Üniversitesinden mezun oldu. Kabacaoğlu, "Buğday Tanesi," "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" ve "Bahar" gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.