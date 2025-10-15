Bahar'ın Seren'i kocasını ifşa etti, seyirci bu anları konuştu: "Onun metresi..."

Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın yeni sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Esra Ruşan, Füsun Demirel, Hatice Aslan gibi başarılı isimleri buluşturan diziye bu sezon Hayal Köseoğlu da dahil oldu.

Bahar'ın son bölümü ise sosyal medyada çok konuşuldu. Seren, Maral ve Uras’ı öpüşürken yakaladıktan sonra kararını verdi.

Son bölümde Seren’in hastanede doktor ve hemşireleri toplayarak yaptığı konuşma seyirciler tarafından çok beğenildi. O sahne X'te defalarca paylaşıldı.

Bahar'ın Seren'i herkesin içinde yaptığı şu konuşma geceye damga vurdu:

"Bunu yapmazsam kendimi asla affetmem anne! Bunu söylemek çok zor bize öğretilen susmamız hatta utanmamız! Ama burada utanılacak kişi ben değilim. Biz utandıkça bunlar yapmaya devam edecekler. Kuytuda aldatmayı bilen meydanda mertliği öğrensin. Ben aldatıldım bunu utanarak söylemiyorum. Burada benim bir suçum yok. Burada suçlu ve kabahatli kocam ve onun metresi... Başım dik anlım ak öyle olmayanlar düşünsün.

Seren'in sözleri sosyal medyada "Her aldatılan kadının yapması gereken", "Şahane bir sahne" yorumları aldı.