Bahar Şahin Bodrum'dan paylaştı! "Tesettür" sorusu sinirlendirdi

MYNET DETAY- 'O Hayat Benim', 'Zalim İstanbul', 'Gülümse Kaderine' ve 'Aynı Yağmur Altında' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen Bahar Şahin zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Bodrum'daki tatilinden pozlarını paylaşan Bahar Şahin'e mesaj yağdı. Bahar Şahin kendisine gelen "Aşkım burası tesettürlüler için sorun çıkarıyor mu, Bodrum'un bu konudaki tavrını biliyorsundur" mesajını paylaştı.

"O KADAR ÇOK AYNI SORU GELMİŞ Kİ..."

"O kadar çok aynı soru gelmiş ki aşırı sinirlendim" diyen oyuncu şu açıklamayı yaparak dikkat çekti:

“Otelde muhafazakâr aileler için özel havuzlu villalar da mevcut. Biz bikini giyiyoruz diye kimsenin bizden rahatsız olmaya hakkı olmadığı gibi, siz tesettürlüsünüz diye de kimsenin sizden rahatsız olmaya hakkı yok! İnsanları inançlarına veya kıyafetlerine göre ayıran işletmeler; medeniyetin değil, anlamını kaybetmiş yobazlığın temsilcisidir.

Asıl yobazlık tam olarak budur. Medeniyet, kendine benzemeyene değil, senden farklı olana da saygı duyabilmektir."