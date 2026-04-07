Bahar Şahin'in itirafı şaşırttı! 'Zekâm yetmiyor'

Zalim İstanbul, O Hayat Benim, Gülümse Kaderine ve Tetikçinin Oğlu gibi yapımlarda rol alan Bahar Şahin son olarak Aynı Yağmur Altında dizisinde 'Beliz' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Dizisinin final yapmasının ardından Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu ‘Olduğu Gibi’ programına konuk olan Bahar Şahin canlı yayındaki itiraflarıyla herkesi şaşırttı.

Bahar Şahin, ehliyet alabilmek için girdiği yazılı sınavdan 4 kere kaldığını itiraf etti. Şahin, "Ehliyet alamıyorum, zekam yetmiyor. Bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor; ben o yazılı sınavı geçemiyorum. Dört kere girdim, dördünden de 62 aldım. Hocam bile 'Dördünden de aynı puanı almak bir başarıdır' dedi. Sonunda araba kullanmaktan vazgeçtim. Şoförüm olur diye düşündüm. O yüzden taksilere çok para harcıyorum, bir araba parası vermişimdir" sözlerini kullandı.

Şahin, meslektaşı Serenay Sarıkaya'ya olan hayranlığını da dile getirmiş, "Serenay benim hayattaki zaafım. Onun için hapis yatarım. Ben onun gerçekten büyük bir fanıyım. Bir ara fotoğrafı duvar kağıdımdı" ifadelerini kullanmıştı.