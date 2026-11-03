Kadir İnanır entübe edilince Levent İnanır harekete geçmiş! Pes dedirten iddia

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Usta oyuncunun vasiyetinin eylül ayında açıklanması beklenirken süreç aralık ayına ertelenmişti. Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkmasıyla miras tartışmaları da gündeme gelmişti.

'BİR KRAVAT BİLE BIRAKMAMIŞ'

Özellikle sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın vasiyete ilişkin açıklamaları dikkat çekmişti. Levent İnanır, "Bu vasiyete inanmıyorum. Bize bir kravat bile bırakmamış. Dayımın irade sorunu vardı. Son dönemlerinde kendisine iyi bakılmadı" demişti.

Yeni bir iddia ise Jülide Kural’ın avukatı Bişar Abdi Alınak'tan geldi. T24'ün haberine göre; Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır entübe edildiği sırada vasi atanmak ve mal varlığına tedbir koydurmak için mahkemeye başvurmuş.

'MAHKEME KARAR VERDİ'

Alınak'ın açıklaması şöyle; “Tüm Türkiye Kadir İnanır’ı merak ederken kendimizi vasi davasında bulduk. Mahkeme Jülide Kural’ın vasi atamasına karar verdi. İki gün sonra Kadir İnanır hayatını kaybetti.”