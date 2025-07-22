MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bahar Şahin, Mine Tugay'dan sonra Sera Kutlubey'i ifşa etti: Erkek arkadaşımla öpüşüp...

Zalim İstanbul'da yaşadığı kötü günleri yıllar sonra itiraf eden ve Mine Tugay'ı suçlayan Bahar Şahin durmuyor. Zalim İstanbul'da Bahar Şahin'in ablası rolündeki Sera Kutlubey Mine Tugay'ı savundu. Şahin ise olay bir iddia ile ifşasına bir yenisini ekledi.

Bahar Şahin, Mine Tugay'dan sonra Sera Kutlubey'i ifşa etti: Erkek arkadaşımla öpüşüp...
Kubra Akalın

2019 yılında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde rol alan Bahar Şahin, yıllar sonra sette mobbinge uğradığını iddia etmişti. Şahin, bir kadın meslektaşı tarafından sistematik şekilde psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyerek o dönem yaşadığı zor günleri anlattı. Bu sözlerin hedefinin Mine Tugay olduğu iddia edilmişti.

Mine Tugay ise iddiaları reddetmesine rağmen Bahar Şahin durmadı. Bahar Şahin o dönem ikinci dizileri Gülümse Kaderine döneminde yapım şirketine gönderdiği ihtarnameyi Mine Tugay'a cevaben sosyal medya hesabından paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahar Şahin'in iddiaları sonrası yaşı merak edildi Bahar Şahin'in iddiaları sonrası yaşı merak edildi

İki tarafa destek mesajları paylaşılırken Zalim İstanbul'da Bahar Şahin'in ablası rolündeki Sera Kutlubey'in Mine Tugay'a destek mesajı Bahar Şahin'i kızdırdı.

Bahar Şahin, Mine Tugay dan sonra Sera Kutlubey i ifşa etti: Erkek arkadaşımla öpüşüp... 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zorbalıkla suçlanan Mine Tugay tepki gösterdi! "Biraz saygısızca..." Zorbalıkla suçlanan Mine Tugay tepki gösterdi! "Biraz saygısızca..."

"REJİ EVİNDEKİ KUTLAMADA..."

Bahar Şahin yıllar önce olan bir olayı ifşalayarak şunları söyledi:

Bahar Şahin, Mine Tugay dan sonra Sera Kutlubey i ifşa etti: Erkek arkadaşımla öpüşüp... 2
“Sen değil miydin, aramızda konuştuklarımızı annenin yakın arkadaşı Emine Teyze’ye anlatıp; iş yapımcıya gittiğinde, ‘Kesin Bahar laf taşımıştır’ diye beni suçlayan? Ya da sevgilinden ayrılır ayrılmaz, benim erkek arkadaşımla reji evindeki paydos kutlamasında öpüşüp, sonra da ‘çok sarhoştum’ diyerek geçiştiren? Bunca yaptığın şeye rağmen bir de bana düşman olan sensin. Ne diyeceğimi bilemedim açıkçası.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayın akışından yine kaldırıldı seyirci çıldırdı: "Berbat bir yönetim"Yayın akışından yine kaldırıldı seyirci çıldırdı: "Berbat bir yönetim"
'Yaşayan En Güzel Kadın' tekneden paylaştı! Elbisesine beğeni yağdı'Yaşayan En Güzel Kadın' tekneden paylaştı! Elbisesine beğeni yağdı

Anahtar Kelimeler:
Bahar Şahin Mine Tugay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

İki milletvekili CHP'ye geçiyor! Özgür Özel duyuracak...

İki milletvekili CHP'ye geçiyor! Özgür Özel duyuracak...

Bölüm başı istediği ücret yapım şirketini şoke etti! Kuruluş Osman'dan ayrıldı

Bölüm başı istediği ücret yapım şirketini şoke etti! Kuruluş Osman'dan ayrıldı

O sektörde 300 şirket konkordato ilan etti! 'Yalnızca o firmayı değil yüzlerce firmayı etkiliyor'

O sektörde 300 şirket konkordato ilan etti! 'Yalnızca o firmayı değil yüzlerce firmayı etkiliyor'

İfşa başka oyuncuya sıçradı! "Erkek arkadaşımla reji evinde öpüşüp..."

İfşa başka oyuncuya sıçradı! "Erkek arkadaşımla reji evinde öpüşüp..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.