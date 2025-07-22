Bahar Şahin, Mine Tugay'dan sonra Sera Kutlubey'i ifşa etti: Erkek arkadaşımla öpüşüp...

2019 yılında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde rol alan Bahar Şahin, yıllar sonra sette mobbinge uğradığını iddia etmişti. Şahin, bir kadın meslektaşı tarafından sistematik şekilde psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyerek o dönem yaşadığı zor günleri anlattı. Bu sözlerin hedefinin Mine Tugay olduğu iddia edilmişti.

Mine Tugay ise iddiaları reddetmesine rağmen Bahar Şahin durmadı. Bahar Şahin o dönem ikinci dizileri Gülümse Kaderine döneminde yapım şirketine gönderdiği ihtarnameyi Mine Tugay'a cevaben sosyal medya hesabından paylaştı.

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İki tarafa destek mesajları paylaşılırken Zalim İstanbul'da Bahar Şahin'in ablası rolündeki Sera Kutlubey'in Mine Tugay'a destek mesajı Bahar Şahin'i kızdırdı.

"REJİ EVİNDEKİ KUTLAMADA..."

Bahar Şahin yıllar önce olan bir olayı ifşalayarak şunları söyledi:

“Sen değil miydin, aramızda konuştuklarımızı annenin yakın arkadaşı Emine Teyze’ye anlatıp; iş yapımcıya gittiğinde, ‘Kesin Bahar laf taşımıştır’ diye beni suçlayan? Ya da sevgilinden ayrılır ayrılmaz, benim erkek arkadaşımla reji evindeki paydos kutlamasında öpüşüp, sonra da ‘çok sarhoştum’ diyerek geçiştiren? Bunca yaptığın şeye rağmen bir de bana düşman olan sensin. Ne diyeceğimi bilemedim açıkçası.”