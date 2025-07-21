Bahar Şahin'in Zalim İstanbul iddiaları sonrası Mine Tugay açıklama yaptı: Biraz saygısızca...

Bahar Şahin, katıldığı bir YouTube programında Zalim İstanbul dizisinin setinde yaşadıklarına dair olay iddialarda bulundu.

Bir kadın meslektaşı tarafından sistematik şekilde psikolojik şiddete maruz bırakıldığını öne süren Bahar Şahin "Bana ‘varoş’ diyor. O benim üstüme yürüdü, ben korkudan tir tir titriyorum. Kimse benim yanımda değil. ‘Küçüksün, idare et’ diyorlar. Ben de bir annenin evladıyım. Tokat atacak bana, anladım yani... Ve atabilir, ona o hakkı veriyorlar çünkü" dedi.

Bahar Şahin'in sözleri sonrası gözler Mine Tugay'a çevrildi. Çünkü bu yaşananlarda bahsedilen kişinin Mine Tugay olduğu söylendi.

MİNE TUGAY'DAN ZALİM İSTANBUL YANITI

Sosyal medyayı ayağa kaldıran iddia sonrası Mine Tugay sessizliğini bozdu. "Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım, kullanmadığım bir üslup ve cümleler söylemekle itham edilmişim" diyerek şu açıklamayı yaptı:



"Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte, asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan, üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler..."