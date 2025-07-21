MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bahar Şahin'in Zalim İstanbul iddiaları sonrası Mine Tugay açıklama yaptı: Biraz saygısızca...

Bahar Şahin'in Zalim İstanbul dizi setinde bir oyuncu tarafından zorbalandığına dair iddiaları gündeme geldi. Gözler Mine Tugay'a çevrilince ünlü oyuncudan da açıklama gecikmedi. İşte Mine Tugay'ın yanıtı...

Bahar Şahin'in Zalim İstanbul iddiaları sonrası Mine Tugay açıklama yaptı: Biraz saygısızca...
Kubra Akalın

Bahar Şahin, katıldığı bir YouTube programında Zalim İstanbul dizisinin setinde yaşadıklarına dair olay iddialarda bulundu.

Bir kadın meslektaşı tarafından sistematik şekilde psikolojik şiddete maruz bırakıldığını öne süren Bahar Şahin "Bana ‘varoş’ diyor. O benim üstüme yürüdü, ben korkudan tir tir titriyorum. Kimse benim yanımda değil. ‘Küçüksün, idare et’ diyorlar. Ben de bir annenin evladıyım. Tokat atacak bana, anladım yani... Ve atabilir, ona o hakkı veriyorlar çünkü" dedi.

Bahar Şahin in Zalim İstanbul iddiaları sonrası Mine Tugay açıklama yaptı: Biraz saygısızca... 1

Bahar Şahin'in sözleri sonrası gözler Mine Tugay'a çevrildi. Çünkü bu yaşananlarda bahsedilen kişinin Mine Tugay olduğu söylendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahar Şahin'den yıllar sonra Zalim İstanbul itirafı! Ortalık karıştı Bahar Şahin'den yıllar sonra Zalim İstanbul itirafı! Ortalık karıştı

MİNE TUGAY'DAN ZALİM İSTANBUL YANITI

Sosyal medyayı ayağa kaldıran iddia sonrası Mine Tugay sessizliğini bozdu. "Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım, kullanmadığım bir üslup ve cümleler söylemekle itham edilmişim" diyerek şu açıklamayı yaptı:
Bahar Şahin in Zalim İstanbul iddiaları sonrası Mine Tugay açıklama yaptı: Biraz saygısızca... 2

"Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte, asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan, üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler..."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatile çıktı, görenlere "Hiç giymesen de olurmuş" dedirttiTatile çıktı, görenlere "Hiç giymesen de olurmuş" dedirtti
Fatih Altaylı'nın koltuğuna Cem Yılmaz oturdu! "Bu iddianameye girsin istemiyorum"Fatih Altaylı'nın koltuğuna Cem Yılmaz oturdu! "Bu iddianameye girsin istemiyorum"

Anahtar Kelimeler:
Bahar Şahin Mine Tugay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Aile hekimleri ve eczaneler için yeni düzenleme

Aile hekimleri ve eczaneler için yeni düzenleme

Borsa, kripto, yatırım... 11 ilde dev operasyon!

Borsa, kripto, yatırım... 11 ilde dev operasyon!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.