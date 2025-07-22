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Bahar Şahin iddiaları gündemde... Mine Tugay kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mine Tugay Bahar Şahin'in suçlamalarıyla karşı karşıya... Mine Tugay iddialar sonrası hayatıyla merak edildi. Peki, Mine Tugay kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bahar Şahin iddiaları gündemde... Mine Tugay kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kubra Akalın

Son günlerde Bahar Şahin'in iddialarıyla gündeme gelen Mine Tugay'ın yaşı da merak edildi. Peki, Mine Tugay kimdir, nereli, kaç yaşında?

28 Temmuz 1978 tarihinde subay olan babasının görev yeri olan Konya’da dünyaya gelen Mine Tugay, aslen Bulgaristan göçmeni bir aileye mensuptur. Ortaöğrenimini İstanbul’da Yeni Levent Lisesi’nde tamamlayan Tugay, sanat yolculuğuna 1997 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alarak başladı.

Bahar Şahin iddiaları gündemde... Mine Tugay kimdir, nereli, kaç yaşında? 1

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na giren oyuncu, yeteneğini akademik eğitimle pekiştirdi. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde İleri Oyunculuk alanında yüksek lisans yaptı. Eğitimi sürerken, Aliye gibi dönemin dikkat çeken dizilerinde de rol almaya başladı.

Bahar Şahin iddiaları gündemde... Mine Tugay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2

MİNE TUGAY KAÇ YAŞINDA?

1978 doğumlu olan Mine Tugay'ın evliliği bulunmamaktadır ve çocuğu yoktur.

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