Bakanlık harekete geçti! Mabel Matiz'in şarkısı için erişim engeli talebi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

CİMER ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILDI

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayet de bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.

DESTİCİ: "BU SOYTARILAR TUTUKLANMALI"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalar yaptı. LGBT propagandasıyla gençlerin zehirlenmeye çalışıldığını söyleyen Destici, "Matiz denen bir soytarısının son şarkısı kirli propagandanın bir aracı haline getirilmiştir. Sanat kisvesi altında LGBT propagandası yapan her türlü içerik derhal engellenmeli ve bunlara aracılık eden şarkıcı, sanatçı bilmem ne hangi soytarısıyla bu soytarılar tutuklanmalı ve ahlak teröristi olarak cezalandırılmalıdır" dedi.

Kaynak: AA