Karaciğer nakli yapılan oyuncu Ufuk Özkan o iddiaları yalanladı: "Aslanlar gibiyiz çok şükür"

Önceki günlerde gerçekleşen karaciğer nakli ameliyatı başarıyla tamamlanan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yoğun bakıma alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Özkan, "Aslanlar gibiyiz, itibar etmeyiniz" sözleriyle sevenlerine seslendi.

Mustafa Fidan

Geniş Aile dizisiyle ismini milyonlara duyuran Ufuk Özkan geçtiğimiz günlerde karaciğer nakli ameliyatı geçirmişti. Başarıyla sonuçlanana operasyon sonrası sosyal medyada birtakım yorumlarla karşılaştığını söyleyen ünlü oyuncu sitem etti.

UFUK ÖZKAN O İDDİALARI YALANLADI: "ASLANLAR GİBİYİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkan, şunları söyledi;

"Birtakım şeyler okudum, gördüm İnstagram'da. Kim çıkarıyor bu haberleri? Yok yoğun bakıma alındı, yok bilmem ne. Alakası yok, canlı canlı buradayım çok şükür. Aslanlar gibiyiz.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Her geçen gün üzerine koyarak devam ediyoruz. İtibar etmeyiniz efendim."

