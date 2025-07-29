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Balayından sonra soluğu orada aldı! Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen peş peşe paylaştı

‘Temizlik Avcılaarı’ programıyla televizyon kariyerine adım atan ve ‘En Hamarat Benim’ ile geniş bir hayran kitlesi edinen sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi Gamze Türkmen ile günlerce süren bir düğünle evlendi. Düğün sonrası soluğu Mısır'da alan ikili balayından döndü. Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen bu defa soluğu Ezildi'nin memleketinde aldı.

Balayından sonra soluğu orada aldı! Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen peş peşe paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla tanınan Kadir Ezildi günlerce süren düğün merasiminin sonunda uzun süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen ile evlendi.

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen dünyaevine girdikten sonra mutlu karelerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam etti.

Balayından sonra soluğu orada aldı! Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen peş peşe paylaştı 1

Balayı için Mısır'a giden ikili balayından döndükten sonra soluğu Kadir Ezildi'nin memleketi Konya'da aldı.

Balayından sonra soluğu orada aldı! Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen peş peşe paylaştı 2

Ünlü fenomen ailesi ve eşiyle birlikte olduğu eğlenceli anları paylaşmayı ihmal etmedi.

Balayından sonra soluğu orada aldı! Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen peş peşe paylaştı 3

Ezildi, son olarak Instagram hesabından eşi Gamze Türkmen ile birlikte yer aldığı fotoğrafı kalp emojisi ile sevenlerinin beğenisine sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi
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