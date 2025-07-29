Balayından sonra soluğu orada aldı! Kadir Ezildi ve eşi Gamze Türkmen peş peşe paylaştı

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla tanınan Kadir Ezildi günlerce süren düğün merasiminin sonunda uzun süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen ile evlendi.

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen dünyaevine girdikten sonra mutlu karelerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam etti.

Balayı için Mısır'a giden ikili balayından döndükten sonra soluğu Kadir Ezildi'nin memleketi Konya'da aldı.

Ünlü fenomen ailesi ve eşiyle birlikte olduğu eğlenceli anları paylaşmayı ihmal etmedi.

Ezildi, son olarak Instagram hesabından eşi Gamze Türkmen ile birlikte yer aldığı fotoğrafı kalp emojisi ile sevenlerinin beğenisine sundu.