Banu Alkan büyük tehlike atlattı! "Tansiyon ve şeker" diyerek sağlık durumunu açıkladı

Türk sinemasının efsane ismi Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Yürekleri ağza getiren bu söylentilerin ardından ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

Afrodit neler yaşadığını ve son sağlık durumunu Magazin D'ye anlattı. Banu Alkan yaptığı açıklamada, "Evet gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım." ifadelerini kullandı.

Banu Alkan, sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, aslında beyin kanaması geçirmediğini, yüksek tansiyon ve dengesiz şeker oranı nedeniyle fenalaştığını belirtti. Yeşilçam'ın Afrodit'i "Yemek yerken fenalaştım, 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırıldım" diyerek yaşadığı zor anları anlattı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TEHLİKEDEN GEÇTİM"

Arkadaşlarıyla yemeğe gittiğini belirten Alkan, "Yemek yerken fenalaştım ve arkadaşlarım 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırmışlar. Maalesef çok önemli bir tehlikeden geçtim. Bundan sonra başımıza en ufak bir şey gelmez. İnatçı bir tansiyon, asla inmiyor ve iki üç gün hastanede kaldım. Çıktım, evindeyim." dedi.

Hastanede 2-3 gün kalan Alkan, tansiyon ve şeker seviyelerinin kontrol altına alındığını ve şimdi sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Banu Alkan açıklamasında "Gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım. Teğet diyorum ben buna, gerçekten de teğet geçti" ifadelerini kullandı.