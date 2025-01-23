Banu Alkan hastaneye kaldırıldı! Banu Alkan'ın neyi var? Beyin kanaması iddiası korkuttu

Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun sağlık durumu, takipçilerini endişelendirdi. Özellikle, beyin kanaması geçirdiği yönündeki iddialar, sevenlerini büyük bir korkuya sevk etti. Peki, Banu Alkan’ın sağlık durumu ne? Beyin kanaması iddiaları doğru mu? İşte detaylar...

Banu Alkan'ın sağlık durumuna dair iddialar sürerken Onur Akay sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. "Yeşilçam’ın efsanelerinden değerli sinema sanatçımız Banu Alkan ile ilgili sosyal medyada beyin kanaması geçirdiğine dair paylaşımlar yapılıyor. Evet, hastaneye kaldırıldığı doğru" diyen Onur Akay şu bilgileri verdi:

"BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTI"

"Banu abla ile telefonda konuştum. Şu an çok şükür sağlık durumu çok iyi ama hastanede tedavi gördü. Yüksek tansiyon ve yüksek şekerden dolayı fenalaştı. İnatçı olan tansiyonu doktorlar da kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda şeker hastası olduğu için yüksek şeker de olunca büyük bir tehlike atlattı. Doktorlar uçağa binmesini yasakladı."