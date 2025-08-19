MAGAZİN

Banu Berberoğlu yıllar sonra geri döndü! Yorum yağmuruna tutuldu! 'Hiç değişmemiş'

Günlük yaşamını paylaştığı videolarla bir döneme damga vuran ve yüzbinlerce takipçiye ulaşan fenomen Banu Berberoğlu, yıllar süren sessizliğin ardından geri döndü. YouTube kanalında yayınladığı videoda neden uzun süre içerik üretmediğini açıklayan Berberoğlu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Öznur Yaslı İkier

YouTube'da paylaştığı videolarla tanınırlık kazandıktan sonra uzun süre sessizliğe bürünen Banu Berberoğlu, sürpriz bir paylaşım ile sosyal medyaya dönüş yaptı.

Berberoğlu, yıllar sonra neden video çekmeye ara verdiğini ilk kez anlatarak, bu karardan dolayı duyduğu pişmanlığı da ifade etti. Instagram hesabındaki en son gönderisini 29 Aralık 2019'da yapan Berberoğlu'nun sürpriz paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı.

Berberoğlu'nun YouTube’daki kanalındaki videosu kısa sürede viral haline geldi. Samimi açıklamalarda bulunan Berberoğlu, neden video çekmediğini yıllar sonra ilk açıkladı.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Kısa sürede izlenme rekoruna doğru giden videoda Berberoğlu, ''Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra video çekmeye karar verdim. Bana sorular sormanızı istemiştim teşekkür ederim sizler de sormuşsunuz.'' sözleriyle sevenlerine selamladı.

VİDEO ÇEKMEYİ NEDEN BIRAKTI?

Berberoğlu, takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı. ''Video çekmeyi neden bıraktın?'' sorusuna genç fenomen; ''Çünkü içimden hiçbir şekilde video çekmek gelmiyordu. Bende kendimi zorlamak istemedim. Bu ara çok uzun oldu biliyorum. Keşke bu kadar ara vermeseydim diye düşünüyorum. Ama böyle oldu maalesef'' cevabını verdi.

YORUM YAĞDI

Banu Berberoğlu'nun videosu yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'gitme bir daha', 'hiç değişmemişsin', 'aynısın', 'bıraktığımız gibi' gibi yorumları yapıldı.

