Banu Kırbağ 74 yaşında hayatını kaybetti! "Seni çok sevdik" diyerek duyurdu

1970’li yıllara damgasını vuran usta sanatçı Banu Kırbağ, 74 yaşında hayatını kaybetti.

74 yaşında yaşamını yitiren şarkıcının vefatını, MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Başkanı Recep Ergül duyurdu. Ergül; "Güne üzücü bir haberle başladık. MESAM üyemiz ve uzun yıllar denetleme kurulu üyesi olarak kurumumuza hizmetlerde bulunmuş sanatçı Banu Kırbağ, hayatını kaybetti. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum" dedi.

Melike Demirağ ise "Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banu'cuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın" dedi.

VEFATI SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU

Nilüfer de bir paylaşım yaparak "Sevgili Banu Kırbağ'ın vefatını duydum ve çok üzüldüm. Benim de bir tanesini çok severek söylediğim ne güzel şarkılar bıraktı bizlere. Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına sabırlar dilerim" dedi.

Selda Bağcan da acı haberin ardından "Bestelerini seslendirdiğim sevgili arkadaşım Banu Kırbağ, mekânın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

BANU KIRBAĞ KİMDİR?

Müziğe 1969 yılında lise öğrencisi iken okul orkestrasında amatör olarak solistlik ile başladı. Okulu ile birlikte İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Solfej Bölümü'ne devam etti. Daha sonra profesyonel sahne hayatına atıldı.

1972 yılında Zafer Dilek ve kardeşi Hülya Kırbağ ile üçlü müzik grubu olarak başladığı çalışmalarını 4 adet 45'lik ve 1 adet albümle 3 yıl boyunca sürdürdü. Daha sonra müzik hayatına solo olarak devam etti. 1978 yılı müzik kariyeri için dönüm noktası oldu.

'Ölsem de Bir Kalsam da Bir' ve 'Unutulur' ile büyük başarı elde etti. Aynı yıl başladığı, Timur Selçuk yönetimindeki Çağdaş Dershane'de 5 yıl şan, solfej, armoni, kontrşan, kontrpuan, düzenleme eğitimleri aldı. Dönemin Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın daveti ile Sovyet-Türk Kültür Etkinlikleri'nde Moskova, Bakü, Aşkabat gibi şehirlerde konserler verdi.

1991 yılında TRT tarafından Zerrin Özer’in seslendirdiği 'Bırak Ellerimi' ile yılın en iyi bestesi dalında birinciliğe layık görüldü. Müzik kariyeri boyunca; 'Ölsem de Bir Kalsam da Bir', 'Unutulur', 'Az Bana, Kırık Hava', 'Sevgi Kuşun Kanadında' ve bestelediği bazı Livaneli şarkıları ile ön plana çıktı.