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Banyo suyunu satıyordu! Sydney Sweeney bu sefer saç rengiyle şaşırttı

Banyo suyundan yapılan sabunları satmasıyla son günlerde gündemde olan Sydney Sweeney şu sıralar çok yoğun! Farklı projelerde yer alan oyuncu bu sefer de film için saç rengini değiştirdi.

Banyo suyunu satıyordu! Sydney Sweeney bu sefer saç rengiyle şaşırttı
Kubra Akalın

27 yaşındaki Euphoria yıldızını genellikle sarışın bomba olarak görmeye alışık olan izleyiciler Sydney Sweeney'nin yeni haline şaşırdı.

Sydney Sweeney Eden filminde rolü için oldukça çarpıcı bir sade görünüme büründü. Filmin ilk fragmanında güzel ismi görenler resmen tanıyamadı.

Madame Web, Arınma, Senden Başka ve Euphoria gibi yapımlarla tanınan 27 yaşındaki oyuncu Sydney Sweeney geçtiğimiz günlerde ilginç bir karara imza attı.

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Oyuncu banyo suyundan yapılan sabunlarını satmaya başladı. Sabunların fiyatı, ikinci el piyasasında 1.600 dolara kadar çıktı.

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TALEP FAZLA OLUNCA...

Sweeney'in yıkandığı sudan sabun üretiliyor. Talep fazla olunca da Sydney Sweeney, günde bir kez kez yıkanmaya başladı. ABD'li ünlü oyuncu Sydney Sweeney, önce bir fıçının içinde yıkanıyor. Sonra da çıkıp duş alıyor. Sydney Sweeney'in fıçının içinde yıkandığı su dökülmüyor. Bir fabrikaya gönderiliyor. O sudan sabun üretiliyor.

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sydney sweeney
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