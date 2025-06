Bu sene düğün makyajında "doğallık" kazanıyor! 2025 düğün makyajı trendleri

Gelin adayları için 2025'in düğün makyajı trendleri arasında sade ama etkileyici “Old Money” stilinden zamansız bir hava yakalayan “Vintage” ilhamlı dokunuşlara kadar farklı tarzlar bulunuyor. Cilde nemli ve doğal bir görünüm kazandıran ten ürünleri, pürüzsüz ve porselen gibi bir cilt dokusu yaratan bazlar, buğulu gözlerle dramatik etki yaratan dumanlı makyajlar da bu yılın trendlerinde yerini alıyor. Biz de tüm bu stillere uygun ürünleri sizin için bir araya getirdik. İşte detaylar!

1. Işıltılı ve nemli cilt için: Pure Beauty SPF50 Pa+++ Ivory Gözenek Ve Leke Azaltıcı BB Krem (30 ml)

2025’in en çok öne çıkan düğün makyajı trendlerinden olan nemli cilt görünümü ve old money için ideal bir başlangıç olan Pure Beauty BB krem, yumuşacık dokusu sayesinde cilde sorunsuzca yayılıyor, gözenekleri ve renk eşitsizliklerini adeta filtrelemiş gibi gizliyor. SPF 50 koruması ile yaz düğünlerinde güneşin zararlı etkilerinden korurken içeriğindeki güçlü antioksidanlarla cildi dış etkenlere karşı da savunuyor. Ayrıca, sivilceye meyilli ya da kızarık ciltlerde bile doğal ve sağlıklı bir ışıltı bırakıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok memnunum, hem ciltle bütünleşiyor hem de koruyuculuğu yüksek.”

“Cilde oturmasını ve parlak duruşunu çok beğendim, yağlı değil canlı bir görünüm veriyor.”

Pure Beauty BB kremin yanında Note BB Cream ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Zarif görünen dudakların sırrı: Note Mattemoist Mat Bitişli Ruj (303 Miss Kiss)

2025’te old money makyaj trendiyle gelen zarif ama sade görünümlerin vazgeçilmezi mat dudaklar olacak. Note Mattemoist ruj da o duruşu yakalamak isteyen gelinler için birebir. Hem mat hem de nemlendirici formülüyle dudaklarda kuruluk yapmadan saatlerce kalıyor. İnce ucuyla dudak hattını net şekilde belirleyip zahmetsizce uygulayabiliyorsunuz. Macadamia yağı ve E vitaminiyle dudakları gün boyu besliyor, ipeksi ve pürüzsüz bir görünüm bırakıyor. Abartıdan uzak ve kendinden emin bir dokunuş arıyorsanız Note ruj sizi yarı yolda bırakmaz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Renk harika, yumuşaklık harika. besleyici ve kaliteli bir ürün. Sürümü kolay ve pütür pütür durmuyor. Yarı mat, yağlı gibi durmuyor ama kaskatı mat da değil satenimsi bir bitiş aşırı parlak değil. En önemli iki şey ise hem alerji yapmıyor hem de hayvanlar üzerinde test yapan bir marka değil.”

“Rengine bayıldım ve hiç kullanmadığım bir marka olduğu için tereddütlerim vardı ama mat ruj sevmeyen biri için ideal ruj, mat bitişli ama nemlendiricili ve rengi görsellerdeki gibi yani tereddüt edilmeden alınabilir.”

Note rujun yanında L'ORÉAL PARIS Color Riche Intense Volume Matte Ruj ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Taze bir ışıltı: A'PIEU Cilt ile Bütünleşen Kalıcı Likit Aydınlatıcı

Nemli cilt görünümü ve porselen makyaj trendindeki o cam gibi cildin ardında yatan adımlardan biri de aydınlatıcılardan geçiyor. Sadece birkaç damlayla cilde canlı ve doğal bir hava katan A'PIEU likit aydınlatıcı da hafif yapısı sayesinde parmakla bile uygulanabiliyor. İçeriğindeki gül suyu, jojoba yağı ve kamelya çiçeği ile cildi nemlendirip beslerken makyajın gün boyu taze kalmasına yardımcı oluyor. Özellikle yaz düğünlerinde ciltle bütünleşen hafif bir parlaklık arayanlar için çok iyi bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok doğal, kendi teninizin ışıltısı gibi duruyor ürün. Güneş kremime bir iki damla koyunca cildimin ışıltısı gözümü alıyor. Bir de elle uygulamak yerine highlighter fırçasıyla dağıtınca daha kalıcı olduğunu düşünüyorum.”

“Doğal bir highlighter arıyordum, iyi ki Missha'yı seçmişim. Simli bir yapı değil asla ve doğal, ıslak bir görüntü veriyor. Bittikçe alacağım.”

A'PIEU aydınlatıcının yanında Golden Rose Strobing Highlighter Palet ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Doğal kapayıcı etki: L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten (3N Creamy Beige)

Nemli cilt görünümü ve vintage makyaj gibi iki trendler ilginizi çekiyorsa L'Oréal Paris True Match fondötene bir göz atabilirsiniz. Cilde anında uyum sağlayan yapısıyla fondöten sürdüğünüzü unutturuyor ama etkisiyle herkesi büyülüyor. Hyaluronik asit ve E vitaminiyle zenginleştirilmiş formülü, sadece kusurları kapatmakla kalmıyor cildi nemlendirip canlandırıyor. Gün boyunca taze bir görünüm isteyen gelinler için hem doğal hem kalıcı bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok memnun kaldım. Çok güzel kapatıyor. Cildim alerjik olmasına rağmen asla reaksiyon vermedi. Çok memnunum, hiç düşünmeden bu seriyi alabilirsiniz.”

“Harika bir fondöten, incecik yapılı, kapatıcılığı ise şaşırtıcı derecede yüksek. Birçok marka da kullanmış biri olarak en en sevdiğim True Match. Kuru ciltlere özellikle öneririm! ”

L'Oréal Paris fondötenin yanında Maybelline New York Super Stay Skin Tint Fondöten ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Yorgun görünümü anında yok eden: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı (03 Fair)

Porselen makyajı ya da dumanlı göz makyajı yapacaksanız veya düğün günü yorgunluktan doğan göz altı morluklarıyla uğraşmak istemiyorsanız Maybelline New York kapatıcı tam size göre! İkonik sünger ucu sayesinde saniyeler içinde uygulanan ürün, göz altındaki koyu halkaları ve ince çizgileri ustaca gizliyor. Cilde aydınlık bir hava katıyor ve makyajın genel havasını taze tutuyor. İster kontür ister aydınlatma için kullanın, her halükarda doğal ve pürüzsüz bir sonuç alıyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ciltte çok doğal bir etkiyle tüm kusurları anında gizliyor. Sünger aplikatörü uygulamasını kolaylaştırdığı için çok pratik. Dokusu suya dayanıklı, alerjenik ve komedojenik değil.”

“Stick veya mat kapatıcılar gibi değil, kremsi bir yapısı var, dağıtımı ve uygulanması çok kolay. Resimlerde gözüktüğü gibi ve güzel bir kapatıcılığa sahip.”

Maybelline New York kapatıcının yanında Kiko Milano Kapatıcı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Makyajın sabitleyicisi: Rimmel London Stay Matte Pressed Powder Pudra (001 Transparent)

2025’in porselen makyaj trendi için makyajın son dokunuşu Rimmel London pudrayla tamamlanıyor. İnce çizgileri ve gözenekleri güzelce saklıyor, üstelik transparan yapısıyla cilt rengiyle bütünleştiği için ton tutturma derdi de yok. Tüm gün parlamayı kontrol altına alan pudra, sıcak yaz düğünlerinde bile makyajı sabitliyor. Hem tek başına hafif bir matlık vermek isteyenler hem de fondöten üzerine gün içinde tazeleme yapmak isteyenler için de tam bir kurtarıcı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Makyajımın pul pul veya topaklanmış görünmeden devam etmesine yardımcı oluyor. Hafif ve yaz sıcağı için harika.”

“Benim vazgeçilmez sabitleyici pudram. Transparan olması cildimi pürüzsüzleştirmek ve güzel bir mat bitiş sağlamak için mükemmel. Üzerine sabitleyici sprey kullanıyorum ve kalıcılığı iyi.”

Rimmel London pudranın yanında L'Oréal Paris True Match Pudra ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Zahmetsiz çekicilik: Golden Rose Dream Eyes Eyeliner (No: 410)

Dumanlı göz makyajı trendini uygulamak için Golden Rose Dream Eyes Eyeliner'ın kalem formu sayesinde ister buğulu bir görünüm yaratın ister ince ve net bir çizgi çekin, sürmesi gerçekten çok basit. Mat bitişli yapısıyla göze derinlik kazandırırken doğal ve yumuşak bir ifade bırakıyor. Sade ama etkileyici bakışlar için ideal olan eyeliner, bu sezonun abartıdan uzak ama güçlü gelin makyajlarına çok yakışıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu fiyata alınabilecek en iyi eyeliner. Ben göz kapaklarımın içine kalem çekiyorum, bu hiç acıtmadan ve gayet kolay boyuyor.”

“Yapısı yumuşak, rahat sürülüyor. Rengi koyu kahverengi, elimde denerken sanki biraz simli gibi geldi ama gözde daha koyu durdu, çok beğendim.”

Golden Rose eyeliner'ın yanında Golden Rose Smokey Lashes Maskara ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Tüm trend tonlar bir arada: Revolution Beauty London Maxi Reloaded Nudes Renk Tonlu 45'li Far Paleti

Hem dumanlı göz makyajı hem old money hem de vintage makyaj stiline göz kırpan Revolution Beauty London'ın 45’li far paleti, nude ve kahve tonlarının neredeyse tüm versiyonlarını sunuyor. Mat ve ışıltılı tonlarla istediğiniz gibi oynayabiliyor, ister sade isterseniz de iddialı bir göz makyajı yaratabiliyorsunuz. Düğün sabahı karmaşa yaşamadan tek paletle ister gündüz ışığında zarif isterseniz gece ışığında ışıltılı bir görünüm yakalayabileceğiniz palet, yumuşak renk geçişleri ve sorunsuzca karışmasıyla her daim profesyonel sonuçlar çıkarıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

“Dokusu kadifemsi ve pürüzsüz ve zahmetsizce birbirine karışarak tonlar arasında kusursuz geçişler yaratır. Bu farların uzun ömürlülüğünden de etkilendim. Sıcak ve nemli havalarda bile kırışmadan veya solmadan gün boyunca sabit kalıyor.”

“Bu paletin far tonları inanılmaz pigmentli. Tek bir sürüşle gözlerinizi anında dönüştüren canlı, gerçek tonlara sahip bir renk elde edersiniz. İster hafif bir gündüz görünümü ister dramatik bir akşam görünümü elde etmek isteyin, bu ton aralıkları kesinlikle beklentilerinizi karşılar.”

Revolution Beauty London far paletinin yanında Flormar Kremsi Dokulu ve Mat Bitişli/Işıltılı 9'lu Kompakt Göz Farı Paleti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Canlılık katan: Flormar Baked Blush-On E Vitamini İçeren Yoğun Pigmentli Doğal Işıltılı Fırınlanmış Kompakt Allık (040 Shimmer Pink)

Vintage makyaj, nemli cilt görünümü ve porselen makyaj için allık olmazsa olmaz! Flormar'ın fırınlanmış allığı da cilde anında doğal bir ışıltı ve sıcaklık kazandırıyor. Yüksek pigmentli yapısıyla az miktarda bile etkili olduğundan uğraşmadan yüzünü renklendirebiliyorsunuz. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildi nemlendirirken kadife gibi dokusuyla da kolayca dağılıyor. Flormar allık, hem gündüz hem gece düğün makyajlarına yumuşak bir renk dokunuşu katmak isteyenler için harika bir alternatif!

Kullanıcılar ne diyor?

“Allık aşırı güzel. Yanaktaki yansıması falan da çok. Asla sim sim durmuyor. Bütün arkadaşlarıma tavsiye ettiğim bir allık.”

“Çok memnunum. Çevremdeki herkese aldırdım. Kalıcı ve yoğun pigmentli bir ürün. Güzel, simli ve çok hoş parıltı bırakıyor, rengi de çok doğal.”

Flormar allık yanında Flormar Baked Blush-On Allık ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Parlak görünümlü dudaklar İçin: Kiko Milano 3D Hydra Lipgloss Dudak Parlatıcısı (32 Pearly Natural Rose)

Vintage ve old money makyaj trendinin sade ama etkileyici havasını dudaklarda yakalamak için Kiko Milano parlatıcıya şans vermek isteyebilirsiniz. İnci ışıltılı pembe tonuyla dudaklara dolgunluk ve zarif bir parlaklık kazandıran lip gloss, yapışkan olmayan yumuşak yapısıyla gün boyu konforlu bir kullanım sunuyor. İster tek başına ister mat bir rujun üstüne uygulayarak farklı bitişler elde edebileceğiniz parlatıcı, uygulaması zahmetsiz ve dudakla da hemen bütünleşiyor. Kiko Milano parlatıcı, özellikle doğal görünümlü bir parıltı isteyen gelinlerin favorisi olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

“Rengi inanılmaz güzel! Yumuşak ve ışıltılı. 32 numara aldım. Yapışkan veya yapış yapış değil, dudaklarda çok rahat. Çok sevdim! Diğer renklerini de istiyorum.”

“Güzel, hoş bir kokusu var, dudakta hoş duruyor, kolay kolay çıkmıyor, uzun süre kalıcı.”

Kiko Milano parlatıcının yanında Revolution Shimmer Bomb Dolgunlaştırıcı Glimmer Lip Gloss ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

