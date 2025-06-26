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Stil ikonlarından yazlık gömlek kombinleri! İşte 2025 yazına damga vuran o gömlekler
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Stil ikonlarından yazlık gömlek kombinleri! İşte 2025 yazına damga vuran o gömlekler

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Bu yaz, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Barış Arduç'a pek çok ünlünün tarzının büyük bir parçasını oluşturan keten, pamuk ve viskon gibi hafif kumaşlar sayesinde sıcaklar can sıkıcı olmaktan çıkıyor. Özellikle doğadan ilham alan toprak tonları ile pastel mavi, yeşil ve beyazın öne çıktığı bu dönemde gömlekleri ister beyaz bir şortla ister jean pantolonla giyin, yaz boyunca yaptığınız kombinlerle fark yaratacaksınız! Şimdi gelin, 2025 yazının favori gömlek modellerini birlikte keşfedelim!

Yaz geldi mi gardıroplarda en çok aranan parçalardan biri hiç kuşkusuz gömlekler oluyor. Hafif kumaşlar, oversize kesimler, pastel tonlardan tropik desenlere kadar uzanan geniş yelpazesiyle 2025 yazının gömlek modası, klasik görünmekten sıkılanlara özgür bir alan sunuyor. Biz de sahil yürüyüşlerinden şehirdeki akşam buluşmalarına kadar her ana uyum sağlayan gömlek modellerinde oluşan bir seçki hazırladık. Sıcak havalarda hem rahat hem şık hissettiren erkek gömlekleri için gelin, içeriğe geçelim!

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1. Klasik kesimlerden sıkılanlara: Jack & Jones JORJOHN Oversize Gömlek

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Günlük kullanım için birebir olan Jack & Jones oversize gömlek, geniş kesimiyle hem rahatlık hem de tarz sunuyor. Twill dokusu ve viskon ağırlıklı kumaşı sayesinde serin tutarken sade ama karakteristik duruşuyla da dikkatleri üstüne çekiyor. 2025 yazında öne çıkan spor gömlek akımını yansıtan bu model, özellikle düz renkli şortlar ya da kumaş pantolonlarla çok iyi kombinleniyor. Jack & Jones gömlek sabah kahvaltısından akşam buluşmalarına kadar gün boyu şık kalmak isteyenler için çok iyi bir seçenek!

Ürünü İncele

Jack & Jones gömleğin yanında Jack & Jones Keten Karışımlı Gömlek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Retro esintisi: Tommy Hilfiger Keten Karışımlı Gömlek

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Tommy Hilfiger'ın pamuk ile keten karışımı gömleği 2025'in keten trendine göz kırpıyor. Açık renk tonları ve kamp yaka tasarımıyla hem sahil yürüyüşlerine hem de hafta sonu şehir gezilerine uyum sağlıyor. Tek cepli ve bayrak detaylı yapısıyla klasik Tommy şıklığını korurken hafif yapısıyla yaz sıcaklarında vazgeçilmez bir parçaya dönüşen gömleği, chino pantolonlar veya açık renkli keten şortlarla kombinleyerek zamansız bir yaz stiline ulaşabilirsiniz.

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Tommy Hilfiger gömleğin yanında Jack & Jones JPRCCCAIRO Keten Karışımlı Gömlek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Yazın kurtarıcısı: Dockers Camp Gömlek

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Gün boyu konfor veren %100 pamuk kumaşlı Dockers gömlek, kamp yakası ve klasik kesimiyle yazın öne çıkan spor modellerden biri. Ne dar ne bol duran regular fit kalıbıyla vücudu sarmadan oturuyor ve sıcak havalarda terletmeden vakit geçirmenize yardımcı oluyor. Açık tonlu jean’ler, keten pantolonlar ya da şortlarla kolayca kombinlenebilen bu parça, ister sahil tatilinde ister şehirde rahatça giyilebilecek çok yönlü bir tercih!

Ürünü İncele

Dockers gömleğin yanında Dagi Desenli Kısa Kol Gömlek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. İş hayatına ferahlık katan: Altınyıldız Classics Slim Fit Gömlek

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Uzun kollu ve slim fit yapısıyla klasik şıklığı yaz aylarına taşıyan Altınyıldız Classics gömlek, küçük İtalyan yaka ve armürlü dokusuyla sofistike bir duruş sergiliyor. %60 pamuklu yapısı sayesinde terletmeyen ama formunu koruyan bu model, ofis tarzıyla özel etkinliklerde iyi görünmek isteyen erkekler için ideal. Koyu renk kumaş pantolonlarla veya chino’larla kombinleyip spor blazer bir ceketle tamamlayarak hem toplantıya hem de akşam yemeğine hazır olabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kendi bedeninizi almanız halinde daha slim bir görüntü elde edersiniz. Ama bir beden büyük olması halinde daha rahat ve yine şık bir görüntüye sahip olabilirsiniz.”

  • “Yaz dönemi için uygun. Slim fit olmasını göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Kumaşı kaliteli, beğendim.”
Ürünü İncele

Altınyıldız Classics gömleğin yanında Tommy Hilfiger Keten Karışımlı Uzun Gömlek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Her beğeniye uygun: Koton Regular Fit Klasik Gömlek

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Yazın vazgeçilmezi olan Koton kısa kollu pamuklu gömlek, klasik yaka tasarımı ve sade görünümüyle her stile hitap ediyor. Regular fit kesimiyle düzenli bir duruş sağlarken %100 pamuk kumaşıyla gün boyu ferah kalmanızı garantiliyor. Yeşil rengiyle 2025 sezonun trendlerine uyan parça, chino pantolon, keten şort ya da denimle harika uyum yakalıyor. İster işte ister hafta sonu davetlerinde kullanın, sizi her zaman derli toplu gösterecek!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Güzel gömlek fakat bir beden küçük alınmalı.”
Ürünü İncele

Koton gömleğin yanında Jack & Jones JORJEFF Marbella Resort Gömlek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Rahatına düşkünler için: Giesto Keten Gömlek

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2025 yazında salaş ve ferah parçalar öne çıkmışken Giesto’nun kısa kollu keten gömleği hem tarz hem konfor arayanlar için birebir. Hawai yakasıyla modern bir hava sunarken geniş kesimi sayesinde sıcak havalarda sizi asla sıkmıyor. %100 pamuk kumaşın terletmeyen yapısıyla özellikle tatilde ve hafta sonu kombinlerinde çok iş gören gömleği açık renk şortlar ve espadrillerle uydurarak cool bir yaz stili yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok iyi bir ürün.”
Ürünü İncele

Giesto gömleğin yanında GIESTO Oversize Dökümlü Gömlek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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7. Yumuşacık kumaşıyla: DeFacto Relax Fit Tensel Kısa Kollu Gömlek

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Tensel kumaşın o efsane yumuşaklığını farkına varınca başka gömlek giymek istemeyebilirsiniz. Mint yeşili rengiyle hem ferah hem de enerjik duran DeFacto kısa kollu gömlek, 2025 yazının en çok tercih edilen renklerinden biri. Relax fit kalıbıyla vücuda yapışmadan sizi gün boyu serin tutan gömleği beyaz keten pantolon ya da bermuda şortlarla giyip sade ama etkileyici bir yaz görünümü elde edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Harika gömlek, bir beden küçük alın, bol bir pantolonla kombinlemek için ideal.”

  • “Kaliteli, tam yazlık, efil efil bir gömlek...”
Ürünü İncele

DeFacto gömleğin yanında Defacto Çizgili Gömlek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Zamansız tasarım: Levi's Battery Housemark Slim Fit Gömlek

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2025’in klasik trendine uyan Levi's gömlek her erkeğin joker parçası! Dar kesimiyle vücuda tam oturan Levi’s gömlek, şıklığını her zaman korumak isteyen erkeklerin favorisi. %100 pamuk yapısı sayesinde gün boyu konfor sunarken minimal logosu ve klasik kesimiyle hem ofise hem de günlük kullanıma uygun olan Battery Housemark gömlek, özellikle koyu kot pantolon ve loafer ayakkabılarla özenli bir görünüm yakalıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Rengi, dokusu ve kalitesi gerçekten çok güzel bir ürün. Dokusu gereği zor bir ütü de gerektirmiyor, üstünüze giydiğinizde direkt şeklini dahi alıyor. Almanızı tavsiye ederim.”

  • “Levis kalitesi, tok bir pamuklu kumaş. Kendi bedeninizi alın. Memnun kaldım.”
Ürünü İncele

Levi's gömleğin yanında United Colors of Benetton %100 Keten Çizgili Gömlek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Doğallığın peşinde olanlara: Mavi Oversize Keten Gömlek

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Bu yazın yükselen yıldızı kahverengi tonları keten kumaşla birleşince ortaya stil sahibi bir gömlek çıkıyor. Bol kesimi ve keten-pamuk karışımlı yapısıyla nefes aldıran Mavi’nin oversize kalıplı gömleği de sezonun en dikkat çeken modellerinden biri. Geniş gözenekli dokusuyla sıcak havada serin, güneşte solmayan yapısıyla da uzun ömürlü bir seçim olan gömleği keten şortlar ya da bol paça pantolonlarla kombinleyerek şehirde ya da sahilde rahatça kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

Mavi gömleğin yanında Mavi Slim Fit Keten Gömlek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Tarzınıza enerji katan: Only & Sons Çizgi Desenli Gömlek

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Hem tatil hem şehir için aradığınız çok yönlü parça burada! Tatil yakasıyla salaş olduğu kadar derli toplu da duran Only & Sons gömlek, pamuk-keten karışımı sayesinde hafif ve serin bir kullanım yaşatıyor. Çizgi desenleriyle 2025’in desenli gömlek çizgisine uyum sağlarken ister pantolonunuzun içine sokarak ister dışarıda bırakarak farklı stiller yaratmanıza imkan tanıyor. Siz de Only & Sons çizgili gömleğini açık renk jean'ler veya bermuda şortlarla kombinleyerek enerjik bir yaz görünümü oluşturabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok güzel. İyi boyut, güzel uyum.”

  • “Muhteşem derecede iyi!”
Ürünü İncele

Only & Sons gömleğin yanında Tommy Hilfiger Tjm Çizgili Keten Karışımlı Gömlek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

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