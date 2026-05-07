Berk Atan ile Gökçe Akyıldız'ın mutluluğu kısa sürdü! Eski sevgiliye övgü dolu sözler

Yıldız Tilbe'nin konserini izlemeye giden oyuncu Gökçe Akyıldız, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni projeler okuduğunu dile getiren Akyıldız, henüz netleşen bir iş olmadığını söyledi. Oyuncu, Mustafa Özyurt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer ile ilgili soruya ise "Büyüyor, her şey yolunda" yanıtını verdi.

"ÜZERİNDEN ÇOK ZAMAN GEÇTİ"

Yaklaşık iki ay aşk yaşadığı meslektaşı Berk Atan ile birlikteliğini ocak ayında sonlandıran Gökçe Akyıldız, ayrılık ile ilgili sorular karşısında ise "Üzerinden çok zaman geçti şimdi bunu konuşmak çok hoş olmaz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA TATLISI BİRİYDİ"

Akyıldız, Atan için "Nasıl bir insandı?" sorusuna da "Çok tatlı bir insandı, dünya tatlısı biriydi" yanıtını verip, eski sevgilisini övdü.