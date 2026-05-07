Kadir İnanır'dan sonra Gülşen Bubikoğlu'nun son hali merak edildi

Yeşilçam'ın efsanelerinden Kadir İnanır'ın son hali gündeme gelmişti. Kadir İnanır'dan sonra Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu da gündem oldu.

Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, aradan geçen yıllara rağmen değişmeyen güzelliği ve zarif duruşuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yeşilçam döneminin en sevilen oyuncuları arasında yer alan usta isim sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Kısa süre önce 71. yaşını kutlayan usta oyuncu gözlerden uzak sakin hayatından kareleri de paylaşıyor. Yeşilçam'ın yıldızı son olarak "Güneşli bir gün daima iyi gelir" notuyla evinden paylaşım yaptı.

Pek çok kullanıcı, “hiç değişmemiş”, “zaman ona işlemiyor” yorumları yaparken; Bubikoğlu’nun zarafeti bir kez daha hayran bıraktı.

EŞİNİN ÖLÜMÜYLE YIKILMIŞTI

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu 2024’te eşi Türker İnanoğlu’nun vefatıyla derin bir acı yaşamıştı.