Barış Murat Yağcı diskalifiye mi edildi? Hakkında gözaltı kararı vardı

Ünlü isimlere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturmasında komedyen Hasan Can Kaya ve şarkıcı Reynmen'in olduğu 11 isim gözaltına alınmıştı. Listede Survivor 2020 şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile Survivor 2026 yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın da yer aldığı öğrenilmişti.

BARIŞ MURAT YAĞCI KARARI

Listede adı bulunan Barış Murat Yağcı'nın geçtiğimiz günlerde Survivor 2026 için Dominik'e gitti. Survivor son bölümde kurar ihlalinden 3 ödül ceza alan Barış Murat Yağcı diskalifiye mi edildi?

Sosyal medya X'te yayılan bir kesit gündeme geldi. Barış'ın gözyaşlarına boğulduğu anlar hızla yayıldı ve diskalifiye iddiaları gündeme geldi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Barış Murat Yağcı yarışmadan diskalifiye edildi.

Ancak Survivor yapım ekibinden konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.