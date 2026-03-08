MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor'da Barış'ı çıldırtan anlar! Seyirci ayağa kalktı: Ramazan diskalifiye mi edilecek?

Survivor fragmanında Barış Murat Yağcı'nın Ramazan ile gerilimi gündeme geldi. Ramazan'ın ifadeleri sonrası Barış çıldırttı. "Ben annemi yeni kaybettim" diyerek deliye dönen Barış'a sosyal medyada destek yağdı. Peki Survivor Ramazan diskalifiye mi olacak?

Survivor'da Barış'ı çıldırtan anlar! Seyirci ayağa kalktı: Ramazan diskalifiye mi edilecek?

Survivor 2026'da olayların ardı arkası kesilmiyor. Survivor yeni bölümüyle 8 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek. Survivor 2026 yeni bölüm fragmanı ise gündeme bomba gibi düştü. Survivor Barış Murat Yağcı'nın deliye döndüğü anlar seyircinin kanını dondurdu.

Paylaşılan tanıtımda; Gönüllüler takımından Barış Murat Yağcı ve Ramazan Sarı'nın kavga ettiği görülüyor. Oyunda Ramazan'ın Barış'a sert bir şekilde ''İstediğimi yaparım sana mı soracağım?'' dediği duyuluyor.

Survivor da Barış ı çıldırtan anlar! Seyirci ayağa kalktı: Ramazan diskalifiye mi edilecek? 1

Ramazan'ın sözlerine karşılık Yağcı; ''Sen yaptığın hareketin Türkiye'deki karşılığını biliyor musun?'' diye konuştu. Ancak bu sırada Ramazan'ın bir ifadesiyle Barış çılgına döndü.

Survivor da Barış ı çıldırtan anlar! Seyirci ayağa kalktı: Ramazan diskalifiye mi edilecek? 2

Annesini yeni kaybeden Barış duyduğu sözle deliye dönerek ''Ben annemi yeni kaybettim'' dediği anlar ekrana yansıyor. 3 kişinin zor tuttuğu Barış Murat Yağcı'nın o anları seyircilerinin de gündeminde.

Survivor da Barış ı çıldırtan anlar! Seyirci ayağa kalktı: Ramazan diskalifiye mi edilecek? 3
Ramazan'a tepkiler yağarken seyirciler "Diskalifiye edilsin", "Barış'a çok üzüldüm", "Ramazan için ağır ceza istiyoruz", "Ramazan elensin" yorumlarında bulundu.

Survivor'da şimdi gözler konseyde verilecek kararda. Ramazan diskalifiye mi olacak merak ediliyor.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirttiCelal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti
Sosyal medyanın konuştuğu sahne! Sosyal medyanın konuştuğu sahne!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Barış Murat Yağcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Yeni bölüm sonrası yayınlandı! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''

Yeni bölüm sonrası yayınlandı! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.