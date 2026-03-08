Survivor'da Barış'ı çıldırtan anlar! Seyirci ayağa kalktı: Ramazan diskalifiye mi edilecek?

Survivor 2026'da olayların ardı arkası kesilmiyor. Survivor yeni bölümüyle 8 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek. Survivor 2026 yeni bölüm fragmanı ise gündeme bomba gibi düştü. Survivor Barış Murat Yağcı'nın deliye döndüğü anlar seyircinin kanını dondurdu.

Paylaşılan tanıtımda; Gönüllüler takımından Barış Murat Yağcı ve Ramazan Sarı'nın kavga ettiği görülüyor. Oyunda Ramazan'ın Barış'a sert bir şekilde ''İstediğimi yaparım sana mı soracağım?'' dediği duyuluyor.

Ramazan'ın sözlerine karşılık Yağcı; ''Sen yaptığın hareketin Türkiye'deki karşılığını biliyor musun?'' diye konuştu. Ancak bu sırada Ramazan'ın bir ifadesiyle Barış çılgına döndü.

Annesini yeni kaybeden Barış duyduğu sözle deliye dönerek ''Ben annemi yeni kaybettim'' dediği anlar ekrana yansıyor. 3 kişinin zor tuttuğu Barış Murat Yağcı'nın o anları seyircilerinin de gündeminde.



Ramazan'a tepkiler yağarken seyirciler "Diskalifiye edilsin", "Barış'a çok üzüldüm", "Ramazan için ağır ceza istiyoruz", "Ramazan elensin" yorumlarında bulundu.

Survivor'da şimdi gözler konseyde verilecek kararda. Ramazan diskalifiye mi olacak merak ediliyor.