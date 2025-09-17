MAGAZİN

Başak Gümülcinelioğlu'ndan yeni hamilelik pozu! Beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. Doğum için gün sayan ünlü isim, karnı burnunda yeni pozunu paylaştı. Başak Gümülcinelioğlu'nun hamilelik karesine kısa sürede beğeni yağdı.

Öznur Yaslı İkier

Yargı dizisiyle şöhreti yakalayan Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında nikah masasına oturdu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gümülcinelioğlu, 78'inci Cannes Film Festivali'nde bebek beklediğini müjdeledi.

İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü isim, ardından bir oğlu olacağını duyurdu. Şimdilerde oğluna kavuşmak için gün sayan Gümülcinelioğlu'ndan yeni hamilelik pozu geldi.

Ayna karşısında karnı burnunda poz veren ünlü oyuncu, hamileliğin 32'nci haftasında olduğunu belirtti. Paylaşımına "Kim sayıyor?" notunu düşen 34 yaşındaki ünlü ismin hamilelik pozu büyük ilgi gördü.

