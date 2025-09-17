Başak Gümülcinelioğlu'ndan yeni hamilelik pozu! Beğeni yağdı

Yargı dizisiyle şöhreti yakalayan Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında nikah masasına oturdu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gümülcinelioğlu, 78'inci Cannes Film Festivali'nde bebek beklediğini müjdeledi.

İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü isim, ardından bir oğlu olacağını duyurdu. Şimdilerde oğluna kavuşmak için gün sayan Gümülcinelioğlu'ndan yeni hamilelik pozu geldi.

Ayna karşısında karnı burnunda poz veren ünlü oyuncu, hamileliğin 32'nci haftasında olduğunu belirtti. Paylaşımına "Kim sayıyor?" notunu düşen 34 yaşındaki ünlü ismin hamilelik pozu büyük ilgi gördü.