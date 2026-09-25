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Susuz Yaz dizisinin okuma provası yapıldı! İlk kareler geldi

Ay Yapım imzalı, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Susuz Yaz” dizisinin oyuncu kadrosu, gerçekleştirilen okuma provasında ilk kez bir araya geldi. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden televizyona uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunu ise Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal paylaşıyor.

Susuz Yaz dizisinin okuma provası yapıldı! İlk kareler geldi
Öznur Yaslı İkier

“Susuz Yaz” dizisinin güçlü oyuncu kadrosu, okuma provasında ilk kez bir araya geldi. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan “Susuz Yaz” dizisinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal yer alırken dizinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alıyor.

Susuz Yaz’ın güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo) Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz), ve Kemal Burak Alper (Cevri).

Susuz Yaz dizisinin okuma provası yapıldı! İlk kareler geldi 1

ÇEKİMLER ADANA’DA BAŞLIYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Susuz Yaz” dizisinin çekimleri, çok yakında Adana’da başlayacak.

Susuz Yaz dizisinin okuma provası yapıldı! İlk kareler geldi 2

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