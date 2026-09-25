Yüzünü gerdirmişti! Ebru Gündeş'in son pozları şaşırttı

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, sahne performansı ve özel hayatının yanı sıra son dönemde geçirdiği estetik operasyonla da adından söz ettirdi.

51 yaşındaki ünlü sanatçı geçtiğimiz aylarda 10 milyon liraya yarım yüz gerdirme ameliyatı olduğunu açıklamıştı.

Gündeş konserinde, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" demişti. Ünlü şarkıcı şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

YORUM YAĞDI

Ebru Gündeş'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü ismi görenler; 'çok değişmiş', 'bambaşka biri gibi', 'estetik yakışmış' şeklinde yorumlar yaptılar.