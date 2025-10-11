MAGAZİN

'Başka sırrım yok' diyerek nasıl zayıfladığını anlatmıştı! Ata Demirer günden güne eriyor

Son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer 'başka sırrım yok' diyerek zayıflama sürecini anlatmıştı. 30 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen Demirer bu defa spor salonunda ter döktüğü anları gözler önüne serdi. Ata Demirer'in son hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü komedyen Ata Demirer, bir süredir hem verdiği kilolar hem özel hayatıyla dikkat çekiyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son olarak spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Spor salonunda ilk olarak kondisyon bisikletinde poz veren ünlü isim, "Hareket hop hareket" ifadelerini kullandı.

Ardından kick boks yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Ata Demirer, "Defansa gelin" dedi. Demirer'in spor salonunda ter döktüğü anlar büyük ilgi gördü.

Günden güne eriyen ünlü isim, yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Demirer, daha önce katıldığı bir programda zayıflama sürecini anlatmış ve “Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğle-akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok” demişti.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Ata Demirer'in son haline sosyal medyada; 'çok iyi görünüyor', 'gençleşti resmen', 'helal olsun', 'adam başardı' gibi yorumlar yapıldı.

