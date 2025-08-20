MAGAZİN

'Baskül Ailesi'nin 'Fidan'ı Gamze Gözalan 101 kilo verdi! Oyunculuğu bırakıp İstanbul'u terk etti

'Baskül Ailesi'nin 'Fidan'ı olarak hafızalara kazınan Gamze Gözalan 01 kilo vererek 59 kiloya kadar düştü. Bir dönemin yıldız oyuncusu oyunculuğa da küstü ve bakın hangi mesleği tercih etti.

Kubra Akalın

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olan Baskül Ailesi dizisinde Fidan karakterine hayat veren Gamze Gözalan, yıllar sonra bambaşka bir görüntüyle gündeme geldi.

Baskül Ailesi nin Fidan ı Gamze Gözalan 101 kilo verdi! Oyunculuğu bırakıp İstanbul u terk etti 1

Oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı sonrası resmen eridi. "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" diyen Gözalan ameliyat sonrası 101 kilo verdi.

"Şişman olmam, benim oyunculuğumdan çok şey götürdü" diyen başarılı isim oyunculuğu da bıraktı.

Baskül Ailesi nin Fidan ı Gamze Gözalan 101 kilo verdi! Oyunculuğu bırakıp İstanbul u terk etti 2

İSTANBUL'U DA TERK ETTİ

Gamze Gözalan Habertürk'e verdiği ropörtajda akademide nefes terapisti, NLP eğitmeni ve yaşam koçluğu yaptığını söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Baskül Ailesi nin Fidan ı Gamze Gözalan 101 kilo verdi! Oyunculuğu bırakıp İstanbul u terk etti 3

"Onlarca eğitim aldım, hem kendimi geliştirdim hem de insanlara dokundum. İstanbul'dan kaçtım. Çok kalabalık ve artık hiç sevmiyorum. Eşimin de işi dolayısıyla burada yaşıyoruz."

Oyuncu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşıyor ve son haliyle sosyal medyada beğeni topluyor.

