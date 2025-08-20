'Baskül Ailesi'nin 'Fidan'ı Gamze Gözalan 101 kilo verdi! Oyunculuğu bırakıp İstanbul'u terk etti

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olan Baskül Ailesi dizisinde Fidan karakterine hayat veren Gamze Gözalan, yıllar sonra bambaşka bir görüntüyle gündeme geldi.

Oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı sonrası resmen eridi. "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" diyen Gözalan ameliyat sonrası 101 kilo verdi.

"Şişman olmam, benim oyunculuğumdan çok şey götürdü" diyen başarılı isim oyunculuğu da bıraktı.

İSTANBUL'U DA TERK ETTİ

Gamze Gözalan Habertürk'e verdiği ropörtajda akademide nefes terapisti, NLP eğitmeni ve yaşam koçluğu yaptığını söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onlarca eğitim aldım, hem kendimi geliştirdim hem de insanlara dokundum. İstanbul'dan kaçtım. Çok kalabalık ve artık hiç sevmiyorum. Eşimin de işi dolayısıyla burada yaşıyoruz."

Oyuncu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşıyor ve son haliyle sosyal medyada beğeni topluyor.