Stranger Things finalinde Vecna'nın şoke eden değişimi viral oldu!

Netflix'in kült dizisi 'Stranger Things'in merakla beklenen final sezonu, izleyicileri aksiyondan çok ana kötü karakter Vecna'nın dramatik fiziksel değişimiyle şaşırttı. Sosyal medyada Vecna'nın 'süzülmüş' bel çevresi gündem oldu ve komik bir suçlama ortaya atıldı: Acaba 'öteki boyut' bile Ozempic'e mi yenik düştü?

Kubra Akalın

Netflix'in heyecanla beklenen Stranger Things'in beşinci ve son sezonunun ilk bölümleri yayınlandığında, Hawkins kasabasındaki aksiyon ve gerilim bir anda ikinci plana düştü. Hayranların gözü, Baş Düşman Vecna'nın (Jamie Campbell Bower) dört numaralı sezona kıyasla gözle görülür şekilde incelmiş ve hatları belirginleşmiş fiziğindeydi.

Dördüncü sezonda daha dolgun bir figüre, belirgin bir karına ve kalın bir boyuna sahip olan Vecna, yeni bölümlerde adeta bir model inceliğinde, 'süzülmüş bir bel' ile karşımıza çıktı.

Stranger Things finalinde Vecna nın şoke eden değişimi viral oldu! 1

Vecna'nın bu inanılmaz 'transformasyonu' sosyal medyada viral oldu. Özellikle X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, Vecna'nın yeni ve eski hallerini yan yana getirerek esprili yorumlar yağdırdı. Çoğu kişi, popüler zayıflama ilacı Ozempic'i işaret ederek, bu ilacın 'paralel boyutlara bile ulaştığını' iddia etti.

Hatta Vecna'yı canlandıran Jamie Campbell Bower bile bu mizaha katıldı. Bir hayranın değişimle ilgili sorusuna, gülerek tek kelimelik bir yanıt verdi: "Zumba."

Stranger Things finalinde Vecna nın şoke eden değişimi viral oldu! 2

GERÇEK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Peki Vecna gerçekten de gizli bir diyet mi yaptı? Tabii ki hayır. Aktör Jamie Campbell Bower, karakterin görünümündeki değişikliğin arkasındaki hikayeyi açıkladı.

Dördüncü sezonun sonunda Eleven tarafından yenilgiye uğratılıp adeta 'neredeyse diri diri yakılan' Vecna'nın bu hali, yaşadığı travmatik sürecin bir sonucu.

Campbell Bower'a göre, Vecna'nın beşinci sezondaki görünümü, "kısmen bu sürecin ve daha fazla zamanı insani olmayan bir dünyada geçirmiş olmasının bir yan ürünüdür."

Vecna'nın içinde bulunduğu bu boyut, onu daha kinci ve daha korkunç hale getirmiş, bu da fiziksel görünümüne yansımıştır.

Anahtar Kelimeler:
Stranger Things dizisi stranger things
