Kuruluş Orhan'ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Ünlü rapçiyle aşk yaşamış

Aşk 101, Karagül, Bir Litre Gözyaşı, Darmaduman, Kızıl Goncalar ve Kuruluş Orhan gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü ismin aşk defteri kabarık çıktı. Mert Yazıcıoğlu, Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu ile olan olaylı ayrılığıyla ve ardından yaşadıklarıyla uzun süre magazin manşetlerinden düşmemişti.

Saraçoğlu ile ayrıldıktan sonra gönlünü kendisi gibi oyuncu Dilan Çiçek Deniz'e kaptıran Mert Yazıcıoğlu'nun bu birlikteliği çok kısa sürmüştü.

Kariyerine odaklandığını ve gönül işlerine ara verdiğini açıklayan Mert Yazıcıoğlu'nun adı son olarak sahne ismi M Lisa olan şarkıcı Melisa Gülen ile anıldı.

Yazıcıoğlu'nun ünlü rapçi ile 3 ay aşk yaşadığı daha sonra ayrıldıkları ortaya çıktı.