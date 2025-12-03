MAGAZİN

Kuruluş Orhan'ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Ünlü rapçiyle aşk yaşamış

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan yeni sezonuyla ilgiyle takip edilen Kuruluş Orhan dizisiyle fırtınalar estiren Mert Yazıcıoğlu özel hayatıyla da gündeme geliyor. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla kendine hayran bırakan Yazıcıoğlu'nun aşk defteri epey kabarık çıktı. Yazıcıoğlu'nun bir süre önce ünlü rapçiyle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Aşk 101, Karagül, Bir Litre Gözyaşı, Darmaduman, Kızıl Goncalar ve Kuruluş Orhan gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Kuruluş Orhan ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Ünlü rapçiyle aşk yaşamış 1

Aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü ismin aşk defteri kabarık çıktı. Mert Yazıcıoğlu, Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu ile olan olaylı ayrılığıyla ve ardından yaşadıklarıyla uzun süre magazin manşetlerinden düşmemişti.

Kuruluş Orhan ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Ünlü rapçiyle aşk yaşamış 2

Saraçoğlu ile ayrıldıktan sonra gönlünü kendisi gibi oyuncu Dilan Çiçek Deniz'e kaptıran Mert Yazıcıoğlu'nun bu birlikteliği çok kısa sürmüştü.

Kuruluş Orhan ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Ünlü rapçiyle aşk yaşamış 3

Kariyerine odaklandığını ve gönül işlerine ara verdiğini açıklayan Mert Yazıcıoğlu'nun adı son olarak sahne ismi M Lisa olan şarkıcı Melisa Gülen ile anıldı.

Kuruluş Orhan ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Ünlü rapçiyle aşk yaşamış 4

Yazıcıoğlu'nun ünlü rapçi ile 3 ay aşk yaşadığı daha sonra ayrıldıkları ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu Dilan Çiçek Deniz Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Orhan
