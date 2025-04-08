Şakir Paşa Ailesi, Arka Sokaklar, Deha, Can Borcu ve Kızıl Goncalar... Fenomen diziler peş peşe ertelendi! Sebebi ortaya çıktı

Dizi sektöründe zor günler yaşanıyor. Final haberleri, erteleme haberlerinin yanı sıra fenomen dizilerin yeni bölümleri de ekrana gelmedi.

Geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı'nda dizilerin yeni bölümleri tatil nedeniyle ekrana gelmedi. Ancak yeni bölümü yayınlanması beklenen dizilerin bir kısmının da yeni haftada yayınlanmayacağı öğrenildi.

Bu hafta Arka Sokaklar, Can Borcu, Şakir Paşa Ailesi, Deha ve Kızıl Goncalar gibi fenomen dizilerin yeni bölümlerinin iptal edildiği ortaya çıktı.

ENFLASYON VURDU

Yeni sezonda ekrana gelmesi beklenip yayınlanmayan, iptal edilen diziler listesi de oldukça kabarık.

Artan maliyetler nedeniyle ertelenen ya da iptal edilen diziler arasında; “Çiçekler Açar”, “Bulutların Üstünde”, “Yasak Aşk”, “İşgal Günlerinde Aşk”, Faro’nun “Halef”, Most Yapım’ın “Halef”, “Dönüş”, “Fikriye” ve “Dava” gibi projeler yer alıyor.