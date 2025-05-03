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Başrol 'final kararı verildi' demişti! Şakir Paşa Ailesi yapımcısından açıklama gecikmedi

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin setinde iki kez yangın çıkmış ve dizi için birkaç kez durdurma kararı alınmıştı. Yaşanan bunca talihsizlik sonrası dizinin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu final kararı alındığını duyurmuştu. Dizinin yapımcısından açıklama gecikmedi.

Başrol 'final kararı verildi' demişti! Şakir Paşa Ailesi yapımcısından açıklama gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin peşini talihsizlikler bırakmadı.

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Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen dizi önce yayın durdurma kararlarıyla karşılaştı daha sonra sette iki kez yangın çıktı.

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Sürekli çekimlerine ara verilmek zorunda kalınan fenomen dizi için bu defa final iddiaları gündeme geldi. Dizinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu final kararı aldıklarını dile getirdi.

'BİTİRME KARARI VERİLDİ'

Üzümoğlu yaptığı açıklamada; "Müthiş insanlarla müthiş bir hikâye anlatıyorduk. Oyuncular, yazar, yönetmen, yapım; her anlamda hem işinin ehli, hem iyi insanlarla birlikteydik. Pek çok şanssızlığa ve ne yazık ki ahlaki bilince takıldı. Halbuki gerçek bir hikâyeydi. Ve bence -hani boş verelim aile içindeki ahlaki meseleleri-, örnek olabilecek bir işti. Bir imparatorluğun bitip bir cumhuriyetin doğduğu coğrafyada bu kadar önemli kadın sanatçıların çıktığı bir ailenin hikâyesini anlatıyorduk. Hande Altaylı müthiş bir yazar. Ne yazık ki böyle sonuçlandı. Yangınlar atlatılır. Ama bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi.” demişti.

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YAPIMCIDAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş ise dizinin yapımcısına ulaştı ve final kararının doğru olmadığı öğrendi. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy “Şakir Paşa Ailesi’nin hikâyesini anlatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi Cem Yiğit Üzümoğlu
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