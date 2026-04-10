Başrol için gözaltı kararı verildi! Uzak Şehir yeni bölümü yayınlanacak mı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden, ünlü oyuncu Sinem Ünsal sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisi nedeniyle Mardin'de olan Ünsal en kısa sürede İstanbul'a döneceğini söyledi.

Uzak Şehir takipçileri ise fenomen dizinin akıbetini merak etmeye başladı. Uzak Şehir’in çekimleri tamamlayamaması durumunda yeni bölümün iptal edileceğine dair iddialar hızla yayılmıştı.

Birsen Altuntaş ise Sinem Ünsal’ın 57. bölüm için sahnelerini tamamladığını ve çekimlerin aksamadığını ifade etti. Böylelikle fenomen dizinin yeni bölümünü etkileyen bir durumun olmadığı belirtildi.