Başrol kovulmuştu! Teşkilat'ta şaşırtan Erkan Petekkaya kararı

Teşkilat dizisinin 6. sezon eylül sezonundan seyirciyle buluşacak. Geçtiğimiz sezonda dizi Aybüke Pusat'ın kovulmasıyla gündeme gelmişti.

Boykot paylaşımı yaptığı için diziden gönderilen Aybüke Pusat'ın ardından Teşkilat sık sık gündeme geldi. Yeni sezon hazırlıkları süren Teşkilat'ta şaşırtan bir karar alındı.

Erkan Petekkaya geçtiğimiz sezon Teşkliat dizisinde rol almıştı. Bu sezon dizide rol alıp almayacağı merak konusu olan oyuncu, yeni sezon için kararını verdi.

"Ejder" karakteriyle konuk oyuncu olan Erkan Petekkaya, karakteri çok sevilince diziye devam etme konusunda yapımla anlaştı.

Birsen Altuntaş'a konuşan Erkan Petekkaya "Teşkilat'a eylül ayında sezon açılışıyla beraber ben de Ejder'le devam edeceğim. Ejder çok keyifli bir rol... Aldığım tepkilerden seyircilerin de keyif aldığını gördüm. O yüzden devam etmekten de büyük mutluluk duyacağım. İnşallah her şey çok güzel olur" dedi.