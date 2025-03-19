Başroller ücretlerinde indirim bile yapmıştı! Sandık Kokusu ona rağmen bitti! Final yapıyor

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Uğur Yücel ve Engin Öztürk'ün başrollerinde yer aldığı Sandık Kokusu dizisinin reytingleri iyi gitmeyince final kararı alınmıştı.

Reytinglere rağmen yurt dışı satışları iyi giden Sandık Kokusu'nun ekran ömrü uzasın diye başroller ücretlerinde yüzde indirim bile yapmıştı.

Ancak ne yapıldıysa olmadı ve Sandık Kokusu dizisi için beklenen final günü geldi çattı. Sandık Kokusu bu akşam final bölümüyle ekrana veda edecek.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İhsan, Gülnaz’la bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler ve bunun için harekete geçer. Düğün hazırlıkları başlar. Bora ve Karsu yaptığı konuşmadan sonra artık daha iyidirler. Bora Karsu’ya özel bir iş teklifinde bulunur.

Ayça ve Hakan’ın iş hayatları iyi gidiyordur. Ama aşk, evlilik ne durumda, Ayça bundan emin değildir. Derken Hakan’ın evlilikle ilgili düşüncesi netleşir.

Diğer yandan Filiz, Gülnaz ve Türkan, Nazan’la Ekrem’in flört ettiğini konuşuyor, Nazan’la dalga geçiyorlardır. Düğün günü gelir çatar. Hepsi bir arada Gülnaz ve İhsan’ın nikahı kıyılır ve hemen sonrasında bu ikilinin herkese bir sürprizi vardır.