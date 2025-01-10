Başsavcılık harekete geçti, iddialar ihbar kabul edildi! Ünlü menajer Ayşe Barım'a soruşturma başlatıldı

ID Danışmanlık Ltd. Şti'nin kurucu ortağı olan, aynı zamanda Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlü sanatçı ve oyuncunun menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddialar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

İDDİALAR İHBAR KABUL EDİLDİ

Gazeteci Ceylan Sever'e göre, ID Danışmanlık Ltd Şti kurucusu/ortağı Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya gibi bir kısım sanatçı-oyuncu menajeri hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re’sen soruşturma başlatıldı.

ID İletişim'in kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Ancak bu suçlamalar ID İletişim tarafından yalanlanmıştı.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ayşe Barım ise konuya dair yaptığı açıklamada hedef gösterildiğini belirterek "Gerçek dışı iftiralar söz konusu. Hukuksal bir sürece gireceğiz" demişti.