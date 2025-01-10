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  4. Başsavcılık harekete geçti, iddialar ihbar kabul edildi! Ünlü menajer Ayşe Barım'a soruşturma başlatıldı

Başsavcılık harekete geçti, iddialar ihbar kabul edildi! Ünlü menajer Ayşe Barım'a soruşturma başlatıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.01.2025 14:47
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Serenay Sarıkaya gibi sanatçı-oyuncu menajeri olan İD Danışmanlık kurucusu Ayşe Barım hakkındaki iddialar ihbar kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçeğin ortaya çıkartılması için Ayşe Barım hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık harekete geçti, iddialar ihbar kabul edildi! Ünlü menajer Ayşe Barım'a soruşturma başlatıldı

ID Danışmanlık Ltd. Şti'nin kurucu ortağı olan, aynı zamanda Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlü sanatçı ve oyuncunun menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddialar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

İDDİALAR İHBAR KABUL EDİLDİ

Gazeteci Ceylan Sever'e göre, ID Danışmanlık Ltd Şti kurucusu/ortağı Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya gibi bir kısım sanatçı-oyuncu menajeri hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re’sen soruşturma başlatıldı.

ceylan sever

ID İletişim'in kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Ancak bu suçlamalar ID İletişim tarafından yalanlanmıştı.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ayşe Barım ise konuya dair yaptığı açıklamada hedef gösterildiğini belirterek "Gerçek dışı iftiralar söz konusu. Hukuksal bir sürece gireceğiz" demişti.

Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma hakkında ne düşünüyorsunuz?

Suçlamalar ciddiye alınmalı ve gereken ceza verilmeli.
Soruşturma süreci şeffaf olmalı.
Bu durum sanat dünyasında bir sarsıntıya neden olabilir.
Anahtar Kelimeler:
Ayşe Barım
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