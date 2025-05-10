Baştan aşağı transparan! Nesrin Cavadzade iddialı tarzıyla bakana bir daha baktırdı

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Sandık Kokusu dizisinin finaline sayılı günler kala sette aşk bombası patlamış ve dizi bittiğinde de Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşkını ilan etmişti.

Dizi bittikten sonra mutluluk pozları veren ünlü çiftin aşkı kısa sürdü.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade baştan aşağı transparan elbisesiyle dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Cavadzade'nin cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok cesur', 'yine fazla cesur' gibi yorumlar yapıldı.