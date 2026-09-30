Güller ve Günahlar 36. bölüm 2. fragman izle! ''Eski günlere dönüyoruz''

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar yeni sezona oldukça iddialı başladı. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan 36. bölümüne ise Zeynep ve Serhat'ın barışması damga vuracak. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in nefes kesen dansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 36. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep ve Serhat arasındaki bağ yaşadıkları korkunç olaylardan sonra daha da güçleniyor.

Mustafa ise Azra'nın çaresizliği karşısında daha da çaresiz...

GÜLLER VE GÜNAHLAR 36. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!



YORUM YAĞDI

Güller ve Günahlar'ın yeni fragmanına sosyal medyada; 'Eski günlere dönüyoruz', 'Nasıl güzel bir fragman', 'Yeni sezonun en güzel bölümü', 'Sabırsızlıkla bekliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kader’in babasının Serhat olduğunu öğrenen Berrak bazı değişimlere yol açar. Bu sırada Yusuf Tecer, Serhat’ı karanlık işlerinin başına geçirmek için sıkıştırmaya devam etmektedir. Cihan ne yapsa bir türlü babasının gözüne giremez.

Azra’ya uyguladığı psikolojik şiddettin dozunu artırır. Yaşadıkları tüm acıların sorumlusu olarak Yusuf Tecer’i gören Zeynep, onun karşısına dikilir. Bu hesaplaşmanın sonuçları neler olacaktır.