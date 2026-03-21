Bayram harçlık tarifesi belli oldu! Ece Erken tek tek sıraladı

Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte, nesilden nesile aktarılan bayram harçlığı geleneği bir kez daha gündeme geldi. Büyüklerin küçükleri sevindirdiği, çocukların bayram sabahını heyecanla beklediği bu gelenek, sadece maddi bir paylaşım değil; aynı zamanda sevgi, paylaşma ve birlik duygusunun en güzel yansımalarından biri olarak yaşatılmaya devam ediyor.

HARÇLIK TARİFESİ BELLİ OLDU

Bayramın ikinci gününde akraba ziyaretleri ve bayram telaşı devam ederken ünlü sunucu Ece Erken 2026 yılı bayram harçlık tarifesini açıkladı.

Ece Erken; 'Çocuklar bile bu yıl harçlıklara zam yapmış' diyerek yeni harçlıkları duyurdu.

Erken 'Çocuklar 300 lira, liseliler 1000 lira, torumlar 2000 bin lira, üniversiteli gençler 5000 bin lira harçlık istiyorlarmış' ifadelerini kullandı.