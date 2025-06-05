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Bayram tedbirleri onu memnun etti! Hülya Avşar'dan Ali Yerlikaya'ya teşekkür

Hülya Avşar, İçişleri Bakanlığı'nın trafik tedbirleri kapsamında aldığı kararlar sonrasında, Bakan Ali Yerlikaya'ya sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Bayram tedbirleri onu memnun etti! Hülya Avşar'dan Ali Yerlikaya'ya teşekkür
Öznur Yaslı İkier

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Habertürk TV'de Fevzi Çakır'ın programına konuk oldu. Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda yollarda can kaybı yaşanmaması için alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hülya Avşar, alınan tedbirlerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Avşar; "Her bayram yapılan trafik kazaları, yitirdiğimiz insanlar, yanan canlar maalesef engellenemiyor... Üstelik her bayramın bir kaza bilançosu var. Dolayısıyla, içimden gelerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın trafik kurallarına eklediği yeni kurallar, radar sistemi, dronlarla yapılacak kontroller, para cezalarının artması hatta artık kuryelerinde sertifikalı olma zorunluluğu beni çok mutlu etti. Bu çağdaş davranışa kendi adıma teşekkür etmek istedim" açıklamasını yaptı.

hülua

KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ NELER OLACAK?

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan bazı başlıklar şöyle: ''Bizim trafik kurallarının tek bir amacı var; kazanın olmaması vefat ve yaralanan olmaması. Bayramlar sevinç günümüz hepimiz için. 32 milyon aracın pek çoğu sürücülerin pek çoğu pik zamanlarda bir anda yollara çıkıyor. Böyle ortamda kurala riayet daha elzem. Sahada olmamız lazım. 30 Mayıs - 11 Haziran arasında 17 bin 645 ekip 33 bin 943 personel görev alacak. 68 bin 829 polis ve jandarmamız görevlendirildi. Biz bayram sevinci yaşarken onlar yollarda olacak. İyi ki varlar.

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"3 BİN GİZLİ YOLCU DENETİM YAPACAKLAR"

Bu bayrama özel aldığımız tedbirler. 3 bin gizli yolcu var. Otobüsler tarifeli seferleri yapan şirketler var. Önde şoförü çok rahat izleyebileceği koltuklardan bilet alıyoruz. 3 bin gizli yolcu izleyecek. Sürücü kurallara uyuyor mu? Takografa uyuyor mu? Otobüs içinde bunları not alıyor. Bu arada denetim doğru mu yapılıyor, bunu da not alıyor. Yolculuğun hitamında şoförden mikrofonu alıyor kendini tanıtıyor. 'Ben gizli yolcu denetimiyle şuyum' diyor. Kusurlar varsa işlem yapılıyor. Veya şoför ve kemer kullanan yolcuları tebrik ediyor. Hemen yanında özel denetim türü var. Terminallarde trafik şubelerimiz var. Buralarda polis müfettişleri görevlendirdik. O arkadaşlarımız terminallerdeki trafik şubelerini denetleme yapıyorlar. 1485 mobil radar var. Bunlar hız denetimi yapacaklar. Günde 10 kişi aşırı hızdan ölüyor. Havadan da denetimlerimiz var. 6 bin 339 saat denetim yapılacak. Vatandaşlara diyorum ki; 'Kurallara uyun yolun sonu bayram olsun.' Navigasyon uygulamasına rotanızı ve saatinizi girdiğinizde faal radar sayısını görebileceksiniz ancak noktalarını göremeyeceksiniz. Kesinlikle tuzak kurmuyoruz.''

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Ali Yerlikaya
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