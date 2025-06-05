Bebeği yoğun bakımdaydı! Tuğçe Tayfur'un kızı Necla Hira yoğun bakımdan çıktı

2 Ocak'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un dargın olduğu kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Muhammed Aydın ile 2023 yılında dünyaevine giren Tuğçe Tayfur Haziran'da 3. kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Tayfur, bebeğine annesinin ismini, 'Necla Hira' verdiğini açıklamıştı.

Doğumdan saatler sonra Tuğçe Tayfur, üzücü haberi sevenleriyle paylaştı ve bebeğinin yoğun bakıma alındığını söylemişti.

NECLA HİRA'DAN GÜZEL HABER GELDİ

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Tayfur, bebeğiyle ilgili bu sefer sevindirici haberi duyurdu. Şarkcı, yoğun bakımda tedavi gören Necla Hira'nın son sağlık durumunu şöyle açıkladı:

''Solunum desteğimizi çıkardık. Muhammet gelip almasınlar diye sürekli kucağında tutsa da, karı koca bütün gece salya sümük ağlasak da. Hocalarımız sağlığıyla ilgili elhamdüllilah artık bir sıkıntı olmadığını dile getirdi. Dua eden, arayan, soran herkese teşekkür edyoruz. İyi ki varsınız''