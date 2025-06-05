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Bebeği yoğun bakımdaydı! Tuğçe Tayfur'un kızı Necla Hira yoğun bakımdan çıktı

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, 3. kez anne oldu. Tayfur, yeni dünyaya gelen bebeğinin saatler sonra yoğun bakıma alındığını duyurmuştu. Ünlü isim, son paylaşımında bebeği 'Necla Hira' ile sevindiren haberi takipçileriyle paylaştı.

Bebeği yoğun bakımdaydı! Tuğçe Tayfur'un kızı Necla Hira yoğun bakımdan çıktı
Öznur Yaslı İkier

2 Ocak'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un dargın olduğu kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Muhammed Aydın ile 2023 yılında dünyaevine giren Tuğçe Tayfur Haziran'da 3. kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Tayfur, bebeğine annesinin ismini, 'Necla Hira' verdiğini açıklamıştı.

Doğumdan saatler sonra Tuğçe Tayfur, üzücü haberi sevenleriyle paylaştı ve bebeğinin yoğun bakıma alındığını söylemişti.

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NECLA HİRA'DAN GÜZEL HABER GELDİ

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Tayfur, bebeğiyle ilgili bu sefer sevindirici haberi duyurdu. Şarkcı, yoğun bakımda tedavi gören Necla Hira'nın son sağlık durumunu şöyle açıkladı:

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''Solunum desteğimizi çıkardık. Muhammet gelip almasınlar diye sürekli kucağında tutsa da, karı koca bütün gece salya sümük ağlasak da. Hocalarımız sağlığıyla ilgili elhamdüllilah artık bir sıkıntı olmadığını dile getirdi. Dua eden, arayan, soran herkese teşekkür edyoruz. İyi ki varsınız''

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
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