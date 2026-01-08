Bedeniyle her zaman barışık! Iskra Lawrence itirafıyla gündem oldu

Büyük beden model Iskra Lawrence, 2022 yılında “herkesin kendi bedeninde kendini özgüvenli, rahat ve güçlü hissetmesini sağlamak” misyonuyla uygun fiyatlı lüks vücut bakım markası Saltair’i kurdu. Marka, geçtiğimiz yılın sonlarında İngiltere’de Space NK raflarında yerini aldı.

Ancak başarılı girişimin arkasında büyük bir hayal kırıklığı yatıyor. Iskra Lawrence, uzun yıllar birlikte çalıştığı giyim markası Aerie’nin, oğlunun doğumunun ardından modellik sözleşmesini yenilememesiyle ciddi bir mental çöküş yaşadığını anlattı. Lawrence, markayla altı yıldan uzun süredir çalıştığını vurguladı.

FOTOĞRAFLARINA RÖTUŞ YAPTIRMIYOR

Ladies Who Launch podcast’inde sunucu Rochelle Humes’a konuşan iki çocuk annesi model, beden olumlama savunuculuğu sayesinde sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi oluşturduğunu söyledi. Lawrence, kendisine yönelik ağır kilofobik (fatphobic) saldırılara verdiği tepkilerin viral olmasının ardından, sosyal medyanın gücünü markalar üzerinde gerçek bir değişim yaratmak için kullandığını ifade etti.

Bu süreçte öncülük ederek fotoğraflarının dijital olarak rötuşlanmasını yasaklattığını da belirten Lawrence, isim vermeden, sözcüsü olduğu bir marka tarafından ilk oğlu Alpha’yı dünyaya getirmesine kısa süre kala işine son verildiğini dile getirdi.