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  4. Bedia Ener'in cenazesine gitmediler! Halil Ergün o isimlere sitem etti: 'Hayata bakışları başka türlü olabilir'

Bedia Ener'in cenazesine gitmediler! Halil Ergün o isimlere sitem etti: 'Hayata bakışları başka türlü olabilir'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
14.01.2025 22:35
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Yaprak Dökümü'yle hafızalara kazınan Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncuyu son yolculuğunda meslektaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Yıllarca birlikte çalıştığı Yaprak Dökümü ekibinin cenazede olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Halil Ergün'ün sitemi gündem oldu.

Bedia Ener'in cenazesine gitmediler! Halil Ergün o isimlere sitem etti: 'Hayata bakışları başka türlü olabilir'

Bir dönem reyting rekorları kıran dizisi Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Neyyir Hanım karakteri ile hafızalara kazınan Bedia Ener hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Kanserle mücadele ettiği, göğsünün alındığı ve kemoterapi tedavisi gördüğü öğrenilen ünlü isim son yolculuğuna uğurlandı.

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Yaprak Dökümü dizisinde yıllarca birlikte çalıştığı Ali Rıza Bey' hayat veren usta oyuncu Halil Ergün de Ener'i yalnız bırakmadı. Ergün, gözyaşları içinde arkadaşıan veda etti.

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ROL ARKADAŞLARI GİTMEDİ!

Cenazede ise Yaprak Dökümü'ndeki rol arkadaşlarının yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Usta oyuncu Halil Ergün, o isimlere sitem etti. Gazetecilerin 'Yaprak Dökümü'ndeki isimleri burada görmek isterdik' sözleri üzerine Halil Ergün, Bilemem, onların tasarrufudur. Hayata bakışları başka türlü olabilir. Ben de görüşmüyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Halil Ergün
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