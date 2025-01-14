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  4. Onun tarafından mobbinge uğradığını söylemişti! Yaprak Dökümü'nün Neyyir'i Bedia Ener Öztep'in vefatının ardından gözler Seda Demir'e çevrildi! Kayıtsız kalamadı

Onun tarafından mobbinge uğradığını söylemişti! Yaprak Dökümü'nün Neyyir'i Bedia Ener Öztep'in vefatının ardından gözler Seda Demir'e çevrildi! Kayıtsız kalamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.01.2025 14:18
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Neyyir Hanım' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin vefatının ardından gözler dizideki kızı Seda Demir'e çevrildi. Daha önce Öztep tarafından mobbinge uğradığını açıklayan Seda Demir yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Onun tarafından mobbinge uğradığını söylemişti! Yaprak Dökümü'nün Neyyir'i Bedia Ener Öztep'in vefatının ardından gözler Seda Demir'e çevrildi! Kayıtsız kalamadı

Ekranların bir dönem reyting rekorları kıran dizisi Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Neyyir Hanım karakteri ile hafızalara kazınan Bedia Ener hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Bedia Ener Öztep'in vefatının ardından gözler dizideki kızı Sedef'i canlandıran Seda Demir'e çevrildi. Bu dizi ile ilk oyunculuk deneyimimi yaşayan Seda Demir yıllar sonra Bedia Ener tarafından mobbinge uğradığını açıklaması ve itirafıyla uzun süre magazin manşetlerinde kalmıştı.

sedef 22

Bedia Ener'den mobbing iddialarına yanıt gecikmemiş ve 'Seda hiç dışlanmadı. Onun yansıttığı gibi bir şey yaşanmadı. Hatta 5 sene boyunca ballı börekli çalıştık. Seda nereden yola çıksam da kendimi hatırlatsam diye düşünmüş olabilir.' demişti.

SEDEF 1

PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Bedia Ener Öztep'in vefatının ardından Seda Demir'den paylaşım gecikmedi. Demir, usta oyuncunun bir karesini yayınlayarak 'Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm. Sevdiklerine Allah'tan sabır diliyorum' ifadelerini not düştü.

SEDA DEMİR

Anahtar Kelimeler:
Yaprak Dökümü Seda Demir
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